В Одессе стартует регистрация на пробное ВНО

Завтра, 5 января, на сайте Одесского регионального центра оценивания качества образования начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор департамента науки и образования Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.

В этом году участники тестирования смогут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.

Также школьники смогут дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из списка (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика (задания уровня стандарта), биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов. Таким образом, можно будет ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов непосредственно в пункте тестирования и проверить уровень своих знаний из всех учебных предметов ВНО.

Пробное тестирование состоится в один этап 10 апреля.

Регистрация будет проходить на сайте Одесского регионального центра оценивания качества образования на странице «Пробное ВНО-2021» до 19 января.

Ранее Кабинет министров Украины принял законопроект об утверждении Указа президента о выдаче премий участникам ВНО. Данный законопроект предусматривает выплату 20-ти одноразовых ежегодных премий в размере 5 тыс. грн. Премия предназначается участнику тестирования, набравшему 200 баллов по двум и более учебных предметам.

Фото: pravda.com.ua