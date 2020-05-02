Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд на майские из мяса

Куриные бедра в слоеном тесте

Ингредиенты: слоеное тесто — 500 г, куриные бедра — 6 шт., твердый сыр — 150 г, шампиньоны — 400 г, зелень — 200 г, репчатый лук — 1 шт., соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Предварительно куриные бедра разрезать вдоль кости, извлечь из них кости и избавиться от кожицы. Мясо слегка отбить кухонным молоточком и натереть солью и перцем. Твердый сыр пропустить через среднюю терку и смешать с рубленой зеленью. На сухой сковороде обжарить шампиньоны с мелко нарезанным луком. На куриные бедрышки выложить твердый сыр с зеленью и грибы с луком. Свернуть их рулетом и завернуть в слоеное тесто. Мясо выпеть в разогретой духовке при 200 °C 25–30 минут.

Свинина тушенная в молоке

Ингредиенты: свиная корейка — 1,5 кг, масло сливочное — 1 ст. ложка, масло подсолнечное — 3 ст. ложки, молоко — 4 стак., морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., лавровый лист — 2 шт., чеснок, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Мясо тщательно промыть и нашпиговать чесноком. Лучше сделать это за 2–3 часа до приготовления. Натереть корейку солью и перцем по вкусу. В глубокой кастрюле растопить сливочное масло, добавить растительное и обжарить свинину со всех сторон до золотистого цвета. Лук и морковь очистить, крупно нарезать и добавить в кастрюлю вместе с лавровым листом. Свинину с овощами залить молоком и довести до кипения. Разогреть духовку до 160–180 °C. Накрыть жаркое крышкой и держать в духовке до полной готовности. Готовое мясо нарезать тонкими кусочками и присыпать блюдо укропом или петрушкой.

Говядина с баклажанами

Ингредиенты: говядина — 1 кг, баклажаны — 3-4 шт., репчатый лук — 2 шт., чеснок, растительное масло, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Мясо вымыть и нарезать небольшими кусочками. Можно накрыть пищевой пленкой и немного отбить. Говядину посолить и натереть чесноком, пропущенным через пресс. Накрыть пищевой пленкой и оставить настояться на пол часа. В сотейнике стушить измельченный лук, пока он не станет прозрачным. Баклажаны вымыть и, не очищая, порезать брусочками. В сотейник к луку выложить мясо и баклажаны. Добавить масло и воду и оставить тушиться на маленьком огне до готовности.

Фото из открытых источников, Milaclub

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