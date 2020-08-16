Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта летних салатов, которые стоит попробовать

Приготовьте летний салат из сезонных продуктов с необычной заправкой. Он украсит ваш стол и разнообразит привычное меню.

Табуле с овощами и мятой

Ингредиенты: кускус – 175 г, помидоры – 3 шт., огурцы – 1 шт., перец болгарский красный – 1 шт., лимон – 2 шт., масло оливковое – 4 ст. ложки, мята, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Отварить кускус. Помидоры, огурец и перец нарезать небольшими кубиками и выложить в салатник. Добавить листья мяты, кускус, сок двух лимонов и оливковое масло. Посолить, поперчить и перемешать. Перед подачей желательно убрать табуле в холодильник на несколько часов, чтобы вкус был более насыщенным.

Картофельный салат с креветками

Ингредиенты: картофель мелкий – 8 шт., креветки (рачки) – 16 шт., яйца – 3 шт., лук красный – 1 шт., лимонный сок – 2 ст. ложки, апельсиновый сок – 1 ст. ложка, масло оливковое – 5 ст. ложек, базилик, петрушка, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Картофель очистить и приготовить на пару в течение примерно 13-15 минут. Дать немного остыть, а затем нарезать средними кубиками. Отварить яйца, очистить и разрезать на четвертинки. Отварные креветки очистить. Лук очистить и нарезать полукольцами. Зелень мелко нашинковать. Отдельно приготовить заправку, смешав все необходимые ингредиенты: лимонный и апельсиновый сок, оливковое масло, соль и перец. Выложить в салатник картофель, лук, креветки и яйца. Полить приготовленной заправкой и аккуратно перемешать.

Салат с редисом и апельсином

Ингредиенты: редис – 250 г, апельсин – 2 шт., лимонный сок – 3 ст. ложки, масло оливковое – 3 ст. ложки, чеснок – 1 зуб., паприка –

1 ч. ложка, сахар коричневый – 1 ч. ложка, тмин молотый – 1 ч. ложка, петрушка, оливки без косточек, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Апельсины очистить, разделить на дольки и удалить все светлые пленки. Разрезать дольки на 2-3 части и выложить в салатник. Редис нарезать кружочками и добавить к апельсинам. Добавить в салат нарубленную петрушку и оливки. Приготовить заправку. Для этого смешать лимонный сок с оливковым маслом, добавить очищенный и выдавленный зубчик чеснока, паприку, тмин, сахар, соль и перец. Все тщательно перемешать. Полить салат заправкой и перемешать.

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