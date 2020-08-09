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Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта овощей в маринаде

Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта овощей в маринаде

Летние овощи в маринаде – не только вкусная и пикантная закуска, но и хороший гарнир к мясным и рыбным блюдам.

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Сладкий перец с цитрусом в маринаде

Ингредиенты:красные сладкие перцы – 3-4 шт., апельсин – 1 шт., лимон – 1 шт., оливковое масло –
3 ст. ложки, соль – по вкусу.

Приготовление. Сладкий перец смазать маслом, запечь в духовке при 200°С до появления на кожице черных подпалин. Поместить перцы в пакет и оставить на 5 минут. Затем достать, снять кожицу, очистить от семян и нарезать полосками. С лимона снять цедру, измельчить ее, из фрукта выжать сок. Смешать полоски перца, цедру и лимонный сок в одной емкости. Посолить и поставить на 30 минут в холодильник. Перед подачей добавить кусочки мякоти апельсина.

Маринованные овощи по-гречески

Ингредиенты: сладкий перец – 1 шт., кабачок – 1 шт., баклажан – 1 шт., помидор – 1 шт., лук – 1 шт., белое сухое вино – 150 мл, винный уксус – 1,5 ст. ложки, тимьян – 3 шт., лавровый лист – 1 шт., кориандр – 0,5 ч. ложки, чеснок – 2 шт., оливковое масло –6 ст. ложек, цедра лимона и соль – по вкусу.

Приготовление. Овощи помыть, почистить и нарезать крупными кусками. Лук и чеснок нарезать мелкими кубиками и обжарить на слабом огне. Смешать ингредиенты для маринада: вино, винный уксус, цедру апельсина, кориандр, тимьян и лавровый лист. Вылить на сковороду к луку и чесноку. Перемешать, долить стакан воды, довести до кипения и варить еще 15 минут. Выложить нарезанные овощи в горячий маринад и тушить еще 3 минуты. Накрыть сковороду крышкой и оставить на 2-3 часа или на ночь.

Маринованные баклажаны

Ингредиенты: баклажаны – 2 кг, лук белый – 4 шт., соль – 1,5 ст. ложки, сахар – 150 г, уксус (9%) – 1/2 стак., вода – 250 мл, чеснок –  4 зуб., растительное масло, молотый перец и зелень – по вкусу.

Приготовление. В кипящую воду добавить сахар, соль и 0,5 стакана уксуса. Баклажаны очистить, нарезать вдоль кусочками шириной 0,5 см и обжарить с двух сторон до  золотистости, выложить в емкость слоями. На каждый слой выложить нарезанный колечками репчатый лук, веточки зелени и посыпать молотым перцем. Добавить чеснок, порезанный пластинками. Залить баклажаны остывшим маринадом, накрыть емкость и оставить на сутки при комнатной температуре. Через сутки маринад слить, овощи поместить в холодильник.

Фото из открытых источников

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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