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Вкусно с “Одесской жизнью”: постные пельмени с грибами

Вкусно с “Одесской жизнью”: постные пельмени с грибами

28 ноября начался Рождественский пост. Поэтому предлагаем вам попробовать постные пельмени с грибами, которые станут вашим коронным блюдом на долгое время.

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Для того, чтобы разнообразить свое меню в Рождественский пост, предлагаем приготовить постные пельмени с грибами, нам понадобится: мука – 2 стакана, сухие белые грибы – 30 г, гречневая крупа или рис (отварные) – 1 стакан, лук – 1 шт., кипяток – 1/4 стакана, растительное масло, соль, перец и зелень – по вкусу.

Сушеные грибы отварить в подсоленной воде. Отставить отвар, обсушить грибы и измельчить их вместе с луком, после чего обжарить на масле до золотистого цвета. Нюанс: сушеные грибы можно заменить на свежие шампиньоны или лисички.

Перемешать обжаренные грибы с луком с гречкой или рисом (крупы должны быть уже отварены), размять все до однородности. Нюанс: можно сразу, не измельчая, перемешать грибы с луком и рисом или гречкой в блендере до состояния фарша.

Для теста подсоленный кипяток смешать с растительным маслом, всыпать просеянную муку и быстро вымесить крутое тесто руками. Нюанс: тесто не должно быть липким.

Раскатать тесто в пласт 2-3 мм толщиной, разрезать на квадратики по 5 см и в центр каждого кусочка теста положить начинку. Свернуть тесто пополам и защипать края, формуя пельмени.

На смазанный маслом противень выложить пельмени одним слоем, запекать их в нагретой духовке 15-20 мин.

постные пельмени

Далее пельмени уложить в горшочек, влить горячий грибной отвар, добавить приправы и поставить в духовку еще на 15 минут. Посыпать пельмени перед подачей свежей или сушеной зеленью.

Ориентировочная стоимость блюда – 67 гривен.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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