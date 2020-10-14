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Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта картошки по-деревенски

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта картошки по-деревенски

Картошка по-деревенски – это всегда вкусная хрустящая корочка и мягкий картофель внутри. Такое блюдо можно подать с соусом на любой вкус либо дополнить соленьями.

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Картофель как в «Макдоналдс»

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель – 5 шт., растительное масло – 2 ст. ложки, приправа карри, орегано и черный молотый перец – по 2 ч. ложки, чеснок – 2 зубчика, зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: хорошо вымытый неочищенный картофель нарезать на 4 или на 6 долек. Смешать в миске масло, специи и соль. Каждую дольку картофеля окунуть в смесь – так, чтобы каждый кусочек был ей покрыт. Нагреть духовку до 180° С. На бумагу для выпечки выложить дольки, чтобы они не соприкасались друг с другом. Выпекать картошку до готовности.

Картошка с луком и чесноком

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель – 1 кг, лук – 1 шт., чеснок – 3 зубчика, масло растительное – 1 ст. ложка, тимьян сушеный – 0,5 ч. ложки, имбирь молотый – 0,5 ч. ложки, паприка молотая – 1 ч. ложка, соль и зелень – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель хорошо промыть, не снимая кожуру, разрезать на дольки. С помощью блендера измельчить и смешать чеснок, лук, растительное масло и специи. Перемешать чесночно-луковый маринад с картошкой. Выложить картошку на противень, застеленный пергаментом. Жидкость из миски вылить на противень. Запекать картошку в духовке 30-50 минут при температуре 180° С. Готовый картофель посыпать мелко рубленым укропом.

Картофель в соевом соусе

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель средний – 5-6 шт., соевый соус – 3-4 ст. ложки, масло растительное – 1 ст. ложка, лавровый лист, приправа, соль и черный перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель очистить, нарезать на дольки и отварить в подсоленной воде с лавровым листом. Когда картошка наполовину будет готова, снять кастрюлю с плиты и слить воду. Дать долькам остыть. В это время разогреть духовку. Картошку поместить в форму, обмазанную маслом. Залить все соевым соусом и посыпать солью и специями. Аккуратно перемешать, чтобы соус равномерно покрыл все дольки. Картошку отправить в духовку на полчаса.

Фото иллюстрационные

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Редакция ПРОФИЛЬ

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