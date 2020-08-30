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Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд необычного варенья

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд необычного варенья

Приготовьте вкусное, полезное и необычное варенье, чтобы всю зиму баловать себя и домашних.

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Варенье из свеклы с лимоном

Ингредиенты:

  • cвекла – 1 кг
  • лимон – 2 шт.
  • сахар – 0,5 кг
  • ванильный сахар – 10 г
  • лимонная кислота – 0,5 ч. ложки
  • красное вино или кагор – 100 мл

Приготовление. Свеклу тщательно промыть, очистить и отварить до готовности в воде с лимонной кислотой. Готовую свеклу натереть на мелкой терке либо измельчить с помощью мясорубки. К получившейся массе добавить красное вино и сахар. Довести массу до кипения и варить на медленном огне больше часа. Лимоны промыть, цедру натереть на мелкой терке, а из плодов выдавить сок. Как только варенье проварится, в него добавить сок и цедру лимонов, ванильный сахар. Варенье проварить еще 15 минут, после чего расфасовать по стерилизованным банкам и закатать.

Апельсиново-тыквенное варенье

Ингредиенты:

  • апельсины – 500 г.
  • тыква – 1 кг.
  • сахар – 1 кг

Приготовление. Тыкву промыть, очистить от кожуры и семечек, а мякоть нарезать маленькими кубиками. Измельченную тыкву поместить в кастрюльку, засыпать сахаром и отставить, пока она не пустит сок. Апельсины промыть, цедру натереть на мелкой терке, мякоть измельчить. Как только тыква даст немного сока, кастрюльку поставить на медленный огонь. После закипания в варенье добавить апельсиновую цедру и мякоть и проварить варенье еще 5 минут. Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам, закатать и убрать на хранение.

Джем из киви

Ингредиенты:

  • киви – 1 кг
  • сахар – 1 кг
  • желатин – 6 г
  • сок половины лимона
  • пищевой краситель (зеленый) – по желанию

Приготовление. Желатин замочить в небольшом количестве воды. Киви промыть, очистить, измельчить в блендере или через мясорубку и поместить в небольшую кастрюльку. К измельченному киви добавить сок половины лимона, желатин, сахар и все хорошо размешать. Кастрюлю поставить на небольшой огонь и, постоянно помешивая, довести массу до кипения. Проварить джем из киви около 10 минут, пока он не загустеет. На этом этапе добавить пищевой краситель – тогда джем приобретает изумрудный оттенок. Горячий джем поместить в стерилизованные банки и закатать.

 

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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