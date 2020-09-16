Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта блюд из винограда

Блюда из винограда могут быть самыми разнообразными: от сладкого индийского соуса чатни, который подают с мясом и сыром, до маринованного винограда с капустой, ну а на десерт – витаминный джем.

Соус чатни из винограда с мятой и имбирем

Ингредиенты: крупный виноград – 1 кг, корень имбиря – 1 шт., мята – 5 веточек, мед – 2 ст. ложки, винный уксус – 5 ст. ложек, кукурузный крахмал – 1 ч. ложка, соль – 0,5 ч. ложки, свежемолотая смесь перцев – по вкусу.

Приготовление. Ягоды винограда снять с веточек и разрезать на четыре части, удаляя косточки. Имбирь натереть на мелкой терке. Смешать и нагреть в кастрюле мед и уксус. Добавить к смеси тертый имбирь, довести до кипения и варить на минимальном огне еще три минуты. В кастрюлю положить виноград и измельченные листочки мяты. Тщательно перемешать и варить на сильном огне еще около четырех минут. Посолить и поперчить по вкусу. Смешать крахмал со столовой ложкой холодной воды, влить в чатни и проварить еще минуту. Готовый соус остудить.

Маринованный виноград с капустой

Ингредиенты: крупный виноград – 600 г, капуста – 400 г, коричневый сахар – 80 г, белый винный уксус – 150 мл, чеснок – 6 зуб., растительное масло – 100 мл, корень имбиря – 1 шт., лайм – 1 шт., крупная соль – 1 ст. ложка.

Приготовление. Ягоды винограда промыть, разрезать пополам, удалить косточки. Капусту нарезать полосками 4х2 см, удалив кочерыжку. Залить капусту кипятком, через 20 секунд откинуть на дуршлаг и выложить в миску. Смешать уксус с сахаром и солью до растворения. Очистить и мелко порубить имбирь и чеснок. Добавить к капусте виноград, имбирь с чесноком и аккуратно перемешать. Полить виноград с капустой маслом и перемешать. Добавить уксус с сахаром и солью. Дольками нарезать лайм, добавить в капусту и перемешать. Затянуть миску пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на четыре часа. Затем переставить в холодильник на сутки.

Виноградный джем

Ингредиенты: светлый виноград без косточек – 1 кг, сахар – 200 г, лимон – 1 шт.

Приготовление. Ягоды положить в кастрюлю и на слабом огне прогреть, пока они не лопнут и не дадут сок. Снять с огня и процедить. Толкушкой извлечь из ягод максимум сока и вернуть его в кастрюлю. Виноградные шкурки удалить. Добавить сахар и лимон с кожицей, нарезанный средними дольками. Увеличить огонь до среднего и варить джем, постоянно помешивая, до загустения. Готовый джем разложить по банкам.