После праздничного застолья нашему организму бывает нелегко справиться с калорийной пищей. Поэтому иногда
нужно побаловать себя легкими и полезными диетическими блюдами.
Морковно-томатный суп
Ингредиенты:
- морковь – 2 шт.
- помидор – 2 шт.
- вода – 300 мл
- лук репчатый – 2 шт.
- масло растительное – 2 ст. ложки
- соль, зелень, перец и сливки – по вкусу
Приготовление. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить натертую на средней терке морковь, перемешать и жарить несколько минут. Помидоры вымыть, обдать кипятком, очистить от кожицы, нарезать дольками, добавить к луку с морковью и перемешать.
Потомить около 5 минут. Снять с огня, перелить в блендер, измельчить до образования однородной массы, влить 300 мл воды, посолить по вкусу. Варить еще 5-10 минут.
Овощная запеканка
Ингредиенты:
- брокколи – 300 г
- цветная капуста – 300 г
- морковь – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- сыр фета или брынза – 100 г
Приготовление. Брокколи и цветную капусту разделить на небольшие соцветия. Морковку порубить толстыми дольками. Далее бланшировать овощи в кипящей несоленой воде 5-6 минут.
Также очистить от кожуры кабачок и нарезать крупными кусочками. Выложить все овощи в смазанную маслом форму для запекания, посолить и поперчить по вкусу, заправить оливковым маслом и хорошо перемешать. Сверху посыпать раскрошенной фетой или брынзой и отправить в духовку, разогретую до 180 °C, на полчаса.
Подать со сметаной или греческим йогуртом.
Салат с фасолью
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- фасоль консервированная – 450 г
- сельдерей – 80 г
- сладкий перец – 100 г
- репчатый лук – 100 г
- легкий майонез – 100 г
- горчица – 1/2 ч. ложки
- сладкий маринад – 80 мл
- соль – по вкусу
Приготовление. Куриные яйца сварить вкрутую. Репчатый лук, сельдерей, сладкий перец и яйца нарезать кубиками. Ингредиенты перемешать, добавить к ним фасоль, салат заправить майонезом и маринадом, приправить солью и перцем по вкусу. Перед подачей блюдо с салатом нужно поставить в холодильник на пару часов.
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