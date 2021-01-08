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Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта блюд для разгрузки после праздников

Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта блюд для разгрузки после праздников

После праздничного застолья нашему организму бывает нелегко справиться с калорийной пищей. Поэтому иногда
нужно побаловать себя легкими и полезными диетическими блюдами.

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Морковно-томатный суп

морковный суп рецепт

Ингредиенты:

  • морковь – 2 шт.
  • помидор – 2 шт.
  • вода – 300 мл
  • лук репчатый – 2 шт.
  • масло растительное – 2 ст. ложки
  • соль, зелень, перец и сливки – по вкусу

Приготовление. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить натертую на средней терке морковь, перемешать и жарить несколько минут. Помидоры вымыть, обдать кипятком, очистить от кожицы, нарезать дольками, добавить к луку с морковью и перемешать.

Потомить около 5 минут. Снять с огня, перелить в блендер, измельчить до образования однородной массы, влить 300 мл воды, посолить по вкусу. Варить еще 5-10 минут.

Овощная запеканка

овощная запеканка

Ингредиенты:

  • брокколи – 300 г
  • цветная капуста – 300 г
  • морковь – 1 шт.
  • кабачок – 1 шт.
  • сыр фета или брынза – 100 г

Приготовление. Брокколи и цветную капусту разделить на небольшие соцветия. Морковку порубить толстыми дольками. Далее бланшировать овощи в кипящей несоленой воде 5-6 минут.

Также очистить от кожуры кабачок и нарезать крупными кусочками. Выложить все овощи в смазанную маслом форму для запекания, посолить и поперчить по вкусу, заправить оливковым маслом и хорошо перемешать. Сверху посыпать раскрошенной фетой или брынзой и отправить в духовку, разогретую до 180 °C, на полчаса.

Подать со сметаной или греческим йогуртом.

Салат с фасолью

салат с фасолью

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • фасоль консервированная – 450 г
  • сельдерей – 80 г
  • сладкий перец – 100 г
  • репчатый лук – 100 г
  • легкий майонез – 100 г
  • горчица – 1/2 ч. ложки
  • сладкий маринад – 80 мл
  • соль – по вкусу

Приготовление. Куриные яйца сварить вкрутую. Репчатый лук, сельдерей, сладкий перец и яйца нарезать кубиками. Ингредиенты перемешать, добавить к ним фасоль, салат заправить майонезом и маринадом, приправить солью и перцем по вкусу. Перед подачей блюдо с салатом нужно поставить в холодильник на пару часов.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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