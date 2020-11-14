Рыбный суп с овощами – это питательный и легкий суп, который не оставит никого равнодушным, особенно в зимнее время.

Для того, чтобы приготовить рыбный суп, нам понадобится:

филе хека – 400 г,

протертые томаты – 300 г,

помидоры черри – 10 шт.,

сладкий желтый перец – 2 шт.,

репчатый лук – 2 шт.,

сливочное масло – 80 г,

сок половины лимона,

сушеные итальянские травы (приправа),

зелень, соль и белый перец – по вкусу.

Лук нарезать полукольцами, перец очистить от семян и разрезать на четвертинки. В кастрюле с толстым дном обжарить лук в 30 г сливочного масла. Добавить протертые томаты и четыре стакана кипятка. Довести до кипения и снять с огня.

Помидоры черри разрезать пополам и вместе с перцем положить в большой сотейник с растопленным сливочным маслом. Добавить смесь сушеных итальянских трав. Нюанс: итальянские травы – это специя, которая придает рыбе или морепродуктам определенные вкусовые нотки. Обычно в состав такой приправы входят сушеный чеснок, орегано, майоран, базилик, тимьян, укроп или петрушка, шалфей и кориандр.

Филе рыбы промыть и крупно нарезать, посолить и поперчить. Положить к черри и перемешать. Сотейник закрыть крышкой, огонь убавить и готовить еще 7-10 минут. Спустя время рыбу перевернуть и оставить еще на три минуты. Нюанс: мясо хека можно заменить на филе минтая или добавить к нему креветки и мидии.

Рыбу залить смесью из томатов и лука, добавить лимонный сок, соль и перец. Все накрыть крышкой и оставить томиться до готовности.

Готовое блюдо посыпать рубленой зеленью или маслинами.

Ориентировочная стоимость блюда – 123 грн.