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Вкусно с “Одесской жизнью”: салат «Гранатовый браслет»

Вкусно с “Одесской жизнью”: салат «Гранатовый браслет»

Побалуйте себя любимым салатом многих одесситов – «Гранатовый браслет». Это блюдо будет эффектно
смотреться на праздничном столе и напомнит о новогодних традициях.

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салат гранатовый браслет

Для того чтобы приготовить «Гранатовый браслет», нам понадобится:

  • куриное филе – 400 г,
  • бекон – 6 тонких полосок,
  • яйца – 4 шт.,
  • гранат – 1 шт.,
  • свекла – 400 г,
  • картофель – 300 г,
  • морковь – 300 г,
  • лук репчатый – 1 шт.,
  • чеснок – 2 зуб.,
  • майонез – 250 г,
  • оливковое масло – 1 ч. ложка,
  • укроп, тимьян, лимонный сок, соль и перец – по вкусу.

Отварить свеклу, морковь и картофель в кипящей подсоленной воде. Овощи остудить, очистить и пропустить через мелкую терку.

Яйца сварить вкрутую, очистить и мелко нарезать. Лук нарезать мелкими кубиками и сбрызнуть лимонным соком. Мелко нарубить укроп. Очистить гранат и пересыпать зерна в миску. Куриное филе нарезать маленькими кубиками.

Разогреть сковороду с оливковым маслом и обжарить бекон для салата до золотистого цвета. Переложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, и нарезать маленькими кусочками.

В сковороду с оставшимся жиром добавить зубчики чеснока, после поместить куриное мясо, приправить тимьяном и жарить на сильном огне до готовности. Мясо снять с огня, остудить и удалить чеснок.

В центр плоского блюда поставить стакан и слоями по кругу выложить салат. Все слои немного посолить, поперчить и смазать майонезом. Нюанс: салат должен хорошо пропитаться соусом, поэтому не нужно жалеть майонеза, также можно использовать более диетический продукт – сметану.

Уложить продукты слоями: первый – картофель, второй – морковь, третий – курица и бекон, четвертый – лук и укроп, затем слой яиц. Последний слой – свекла, она должна закрыть салат со всех сторон. Нюанс: салат станет вкуснее, если свеклу не отварить, а запечь – заверните ее в фольгу и поместите на 45 минут в духовку при 200°С.

Салат хорошо утрамбовать, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на три часа. Затем аккуратно вынуть стакан, покрыть всю поверхность салата зернами граната и снова убрать в холодильник на три часа.

Ориентировочная стоимость блюда – 75 грн.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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