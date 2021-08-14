Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта заготовок на зиму

Аджика из сливы

ИНГРЕДИЕНТЫ: сливы – 2 кг, лук репчатый – 3 шт., болгарский перец – 5 шт., острый перец – 1 шт., сахар – 2 ст. ложки, соль – 1 ч. ложка, уксус – 3 ст. ложки, чеснок – 4 зубчика.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Сливы промыть и удалить косточки. Болгарский перец также промыть и удалить семена с плодоножкой. Нарезать перец на кусочки. Дважды пропустить через мясорубку лук, острый перец, сливы и болгарский перец. Варить смесь около часа, периодически помешивая. Добавить соль с сахаром. В конце готовки добавить уксус и чеснок. После поместить в стерильные банки и закрыть крышками.

Консервированный виноград

ИНГРЕДИЕНТЫ: виноград – 500 г, вода – 150 мл, сахар – 70 г, лимонная кислота – 1 щепотка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Целые, не треснутые ягоды винограда отделить от кистей. Положить в дуршлаг и поместить в кипящую воду на 5 секунд. Переложить ягоды в стерилизованную банку. Отдельно вскипятить воду. Когда вода почти закипит, добавить в нее сахар и лимонную кислоту. Мешать до полного растворения кристалликов. Дать сиропу покипеть пару минут и залить его в банку с виноградом. Банку закрыть крышкой и перевернуть вверх дном. Оставить в таком положении до полного остывания. Хранить заготовку в погребе, подвале или холодильнике.

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