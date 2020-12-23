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Вкусно с “Одесской жизнью”: два рецепта блюд на католическое Рождество

Вкусно с “Одесской жизнью”: два рецепта блюд на католическое Рождество

Во всем мире 25 декабря католики отмечают Рождество Христово. Этот день традиционно принято проводить со
своей семьей и готовить вкусный ужин.

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Фаршированные шампиньоны

фаршированные шампиньоны

Ингредиенты:

  • шампиньоны (без ножек) – 500 г
  • тостовый хлеб – 3 ломтика
  • твердый сыр – 150 г
  • хлопья красного перца (приправа) – 1/4 ч. ложки
  • чеснок, оливковое масло и соль – по вкусу

Приготовление. Разогреть духовку до 200°С. Слегка смазать противень оливковым маслом. В кухонном комбайне взбить хлеб и чеснок до получения мелких крошек и отложить 1/2 стакана смеси в сторону. Добавить тертый сыр, зелень и хлопья перца. Приправить солью и взбить.

Выложить начинку в каждый гриб и посыпать оставшимися крошками. Запекать, пока грибы не станут мягкими и слегка не подрумянятся, 15-20 минут.

Пирог с апельсином и орехами

пирог сапельсинами

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • сахар – 200 г
  • сметана – 4 ст. ложки
  • апельсин – 2 шт.
  • сода – 1/2 ч. ложки
  • сливочное масло – 80 г
  • яблоки – 2 шт.
  • ванилин, грецкие орехи, корица и сахарная пудра – по вкусу

Приготовление. Яблоки и один апельсин нарезать полукольцами. Разогреть сливочное масло на сковороде, добавить фрукты и сахар. Тушить на среднем огне до мягкости.

Замесить тесто. Смешать в миске сметану с сахаром, добавить ванилин, соду, цедру и мякоть апельсина, всыпать муку. Положить фруктовую начинку в форму. Сверху налить тесто и поставить в духовку, разогретую до 200°С, на 50 минут.

Готовый пирог вынуть из духовки, дать немного остыть и перевернуть на блюдо. Посыпать верх пирога орехами, корицей и сахарной пудрой.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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