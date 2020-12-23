Во всем мире 25 декабря католики отмечают Рождество Христово. Этот день традиционно принято проводить со
своей семьей и готовить вкусный ужин.
Фаршированные шампиньоны
Ингредиенты:
- шампиньоны (без ножек) – 500 г
- тостовый хлеб – 3 ломтика
- твердый сыр – 150 г
- хлопья красного перца (приправа) – 1/4 ч. ложки
- чеснок, оливковое масло и соль – по вкусу
Приготовление. Разогреть духовку до 200°С. Слегка смазать противень оливковым маслом. В кухонном комбайне взбить хлеб и чеснок до получения мелких крошек и отложить 1/2 стакана смеси в сторону. Добавить тертый сыр, зелень и хлопья перца. Приправить солью и взбить.
Выложить начинку в каждый гриб и посыпать оставшимися крошками. Запекать, пока грибы не станут мягкими и слегка не подрумянятся, 15-20 минут.
Пирог с апельсином и орехами
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- сахар – 200 г
- сметана – 4 ст. ложки
- апельсин – 2 шт.
- сода – 1/2 ч. ложки
- сливочное масло – 80 г
- яблоки – 2 шт.
- ванилин, грецкие орехи, корица и сахарная пудра – по вкусу
Приготовление. Яблоки и один апельсин нарезать полукольцами. Разогреть сливочное масло на сковороде, добавить фрукты и сахар. Тушить на среднем огне до мягкости.
Замесить тесто. Смешать в миске сметану с сахаром, добавить ванилин, соду, цедру и мякоть апельсина, всыпать муку. Положить фруктовую начинку в форму. Сверху налить тесто и поставить в духовку, разогретую до 200°С, на 50 минут.
Готовый пирог вынуть из духовки, дать немного остыть и перевернуть на блюдо. Посыпать верх пирога орехами, корицей и сахарной пудрой.
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