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Весна на селе: пробуждение природы, огороды и радость новой жизни

Весна на селе: пробуждение природы, огороды и радость новой жизни

Все ждут весну, чтобы насладиться разнообразием ярких красок, долгожданным теплом и веселым птичьим пением. Но больше всего ее ждут жители сельской местности.

На селе весна — это не только время пробуждения природы, это начало нового хозяйственного года, а значит, и самой жизни. У каждого хозяина начинаются разнообразные огородные работы: вспашка, подкормка земли, вскапывание, планирование грядок и высадка овощей.

Для людей эта пора — настоящая гонка. Стоит только какому-то одному хозяину начать работы на огороде — и все, можно считать, что старт дан. На утро уже минимум пол улицы засевают лук, чеснок, зелень и все, что позволяют погодные условия. «Все люди уже и картошку посадили, а у нас еще конь не валялся», — наверное, каждый выходец из села слышал что-то подобное от бабушки или мамы.

И уже через несколько недель огороды становятся нарядными, упорядоченными и разделенными на различные геометрические фигуры.

козочки

В марте-апреле и сельские дома как будто оживают и начинают наполняться новым звучанием. К кудахтанью, лаю и блеянию добавляется робкое меканье. Это у коз появились козлята.

Там, где я родилась и выросла, рождение ягненка или козочки было и остается настоящим праздником. Хотя и несет с собой новые хлопоты, но новая жизнь — это всегда новая радость, новые надежды.

Эта весна благодатная — на свет появились целых три козленка. Так что смело шагаем в новую весну и ждем больших побед. 

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ
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