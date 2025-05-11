История праздника

Идея чествовать матерей появилась еще в Древней Греции и Риме, где весной устраивали праздники в честь богинь плодородия и материнства. Но современный День матери имеет более поздние корни – он возник в США в начале XX века по инициативе Анны Джарвис, потерявшей свою мать и мечтавшей, чтобы каждая семья хотя бы раз в год выражала благодарность за материнскую любовь.

В 1914 году американский Конгресс официально утвердил второе воскресенье мая как День матери. Постепенно праздник распространился по всему миру.

День матери в Украине

В Украине День матери начали праздновать еще в 1928 году, сначала на Западной Украине, благодаря деятельности женских общественных организаций. Однако в советское время праздник был вытеснен 8 марта.

Официально День матери вернулся в украинский календарь в 1999 году согласно Указу Президента. С тех пор он ежегодно отмечается во второе воскресенье мая, как и во многих странах мира.

Традиции и особенности

В этот день принято:

поздравлять мам лично или по телефону, благодарить их за заботу, воспитание и любовь;

дарить цветы, открытки, подарки или просто внимание;

посещать матерей, если есть возможность, или посвятить им время;

проводить семейные встречи и праздничные мероприятия;

вспоминать матерей, которых уже нет рядом.

В разных странах есть свои уникальные традиции:

в Австралии мамам дарят хризантемы;

в Японии – гвоздики, а также готовят любимые блюда для матерей;

в Мексике, где праздник выпадает на 10 мая, утром для матерей поют специальные песни, иногда даже приглашают оркестр;

в Великобритании Материнское воскресенье празднуют в четвертое воскресенье Великого поста – мамам дарят нарциссы и угощают традиционным фруктовым пирогом.

В Украине в последние годы особое внимание уделяется матерям военных, погибших героев, женщин, воспитывающих детей на фоне войны. Их жертвы и сила стали символом стойкости украинского народа.

«Мама – це перше слово, яке ми промовляємо, і останнє, яке пам’ятаємо. Бережімо їх і дякуймо щодня», – пишут сегодня украинцы в соцсетях.

День матери – это прекрасная возможность выразить любовь и благодарность своей маме. Поздравьте своих мам – вживую, по телефону или мысленно. Этот праздник – про тепло, которое они дарят каждый день, несмотря ни на что.