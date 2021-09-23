22 сентября в правительстве утвердили порядок аккредитации квалификационных центров. Теперь, чтобы стать квалифицированным специалистом, не обязательно заканчивать учебное заведение, достаточно будет знаний и опыта.

Давайте разберемся, как эта система работает.

Что значит не нужно заканчивать учебное заведение?

Теперь, чтобы работать поваром, воспитателем, кондитером, электромонтером, механиком, крановщиком, менеджером или еще кем-либо, не обязательно получать диплом. Не важно, где именно человек научился своей профессии — в институте, на заработках в Европе или обучаясь по роликам на YouTube. Главное, подтвердить свои умения, навыки и компетентность.

«В Украине большое количество людей имеют профессиональные навыки, но подтвердить свою квалификацию не могут. У нас миллионы “заробитчан”, которые получили необходимые знания непосредственно на работе» — подчеркивает глава Национального агентства квалификаций Юрий Баланюк.

И где можно подтвердить свои профессиональные навыки?

Это можно сделать в квалификационных центрах. Они будут выдавать сертификаты, которые присваивают или подтверждают квалификацию специалиста. Сертификаты будут в открытом доступе. Это обычная практика: точно так же обстоит дело, например, с лицензиями врачей.

Список центров будет на сайте Национального агентства квалификаций. Кроме того, каждый квалификационный центр обязан иметь свой сайт, на котором будут публиковаться условия и порядок прохождения экзаменов.

В каждом центре может быть своя система оценивания. Будут ли это тесты, собеседования или практические испытания, зависит от конкретного центра.

Как получить сертификат о профессии?

Для этого нужно подать заявление в квалификационный центр. Если есть документы, которые подтверждают опыт работы или прохождение курсов, семинаров, тренингов — то лучше их тоже приложить к заявлению.

После этого центр назначает собеседование для кандидата. Вопросы будут не только по теме профессиональных знаний и навыков, но также по охране труда. Потому что эти знания обязательны для квалифицированного специалиста.

По результатам собеседования, центр принимает решение о возможности проведения процедуры оценивания. То есть, если «провалить» собеседование, то к экзаменам не допустят.

После успешного прохождения экзаменов, квалификационный центр принимает решение о присвоении и выдаче сертификата. Этот документ даст право на официальное трудоустройство и допуск к определенным видам работ.

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