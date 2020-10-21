В старом дворе на одесской Молдаванке «поселились» мост, проблемы и большие переживания (фото)

По-своему старую двухэтажку на улице Запорожской, 22 в Одессе можно даже назвать памятником архитектуры. Потому как это своеобразный памятник давней эпохе – сюда можно водить экскурсии, чтобы наглядно продемонстрировать, в каких домах и как живут одесситы на старушке-Молдаванке. Обшарпанный фасад, сам двор «усыпан» в разных местах то щебнем, то обломками плитки, то еще какими-то «штуковинами». Можно только представить, что здесь происходит после ливня.

«Крепость на Молдаванке»

Экскурсии с недавних пор можно сюда приводить и для того, чтобы продемонстрировать достопримечательность: здесь появился собственный новехонький мост. А это уже, согласитесь, редкость.

Что за мост? «Одесская жизнь» рассказывала о нем совсем недавно. Суть: жильцы дома на Запорожской, 22 возмутились тем, что их соседи снесли несущие стены и балки в своей квартире, а также захватили общий гараж во дворе и построили на его месте двухэтажный флигель, соединив его с домом металлическим мостом. Жители дома тут же прозвали его «тещиным».

Собственно, об этой ситуации мы рассказывали еще в сентябре этого года. Тогда глава управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев, сообщая о новых нахалстроях в городе, назвал это строение на Запорожской, 22 «крепостью».

– На улице Запорожской, 22 владелец квартиры, которую он приобрел менее года назад, решил расшириться. Он зарегистрировал сообщение о начале выполнения строительных работ о реконструкции квартиры с разделением на две самостоятельные без изменения внешних геометрических размеров. Но на самом деле он демонтировал ограждающую и несущую конструкции жилого дома, а также кровлю. Интересно, что в сообщении владелец квартиры указал только раздел квартиры, но на деле начал реконструировать сарай в противоположной части двора. Между нахалстроем и своей квартирой он соорудил металлический помост. Настоящая «крепость» на Молдаванке! – сообщил тогда Авдеев.

Мост появился быстро

Стоило мне войти во двор, как меня тут же встретили местные жители. Они за последнее время к гостям привыкли – тут и сотрудники ГАСКа бывают, и кандидаты в депутаты, и чиновники.

Федосья Полищук и Валерия Бондарева рассказывают, что перестройка-стройка стала еще одной проблемой во дворе.

– Мост появился так быстро, что мы даже не заметили, как это произошло. Шла перестройка квартиры, появилась арматура какая-то, говорили, что это временная мера, а потом вдруг – мост! А вместо старого гаража, бывшего сарая, получилась «высотка». А мы на месте этого полуразваленного гаража хотели детскую площадку сделать… Ругались с новыми хозяевами, полицию вызывали, а что толку?.. Ну а потом к нам и представители ГАСКа приходили, мы же не молчали… Составляли акты, нас постоянно опрашивали, вот теперь дело, как нам сказали, передано в суд, составлено заявление и в прокуратуру, – говорит Валерия.

Обе женщины рассказывают, что вся эта перестройка существенно повлияла на состояние их и без того ветхого жилья. Прежде всего, это трещины в квартирах. Валерия говорит, что в одном месте в ее квартире речь уже идет не о трещине: там «лопнула» стена.

– Вся эта постройка «давит» на наши квартиры. Вот они достроят, продадут – и что тогда? – вопрошает Федосья Полищук.

Жители дома говорят, что никаких разрешений на «возведение всего этого» у новых хозяев не было.

Проблем выше крыши

Между тем, хозяйка «новостроя» и моста Светлана Дигтяр утверждает, что все разрешительные документы у нее были.

– Мы с мужем и двумя детьми начали здесь ремонт – оказалось, что все гнилое. Купили еще одну квартиру у соседа снизу, вместе с гаражом. Это все было еще год назад. Все документы на реконструкцию с расширением у нас есть. Да и никто не возражал… Ну а потом началось… Работы были приостановлены. Теперь ГАСК подал на нас в суд, – говорит она.

Соседи утверждают, что уже нечего приостанавливать, все работы уже проведены, что собственно, мы и видим во дворе.

Еще одна соседка в общем напряженном разговоре участия не принимает, просит зайти в ее квартиру, расположенную справа от квартиры Светланы. Там она демонстрирует, что «никаких трещин по стене, а она у нас общая, у нее в квартире нет, все в порядке, и вообще все возникшие проблемы – от того, что люди просто завидуют. Дом ведь очень старый, вот и идут у людей трещины по стенам».

Еще одна жительница дома – Светлана Бондарева – выражает опасение:

– Эта стройка – незаконная. Кроме того, я уверена, что строительство производится под будущий хостел. Вот нам только еще этого во дворе не хватало, и так переживаний – выше крыши! И без того уже год испытываем постоянный дискомфорт, еще не знаем, какие проблемы нас со всем этим впереди ожидают!..

Впереди – суд. И, как сказала одна жительниц двора, «вот пусть там теперь и решают, что со всем этим делать дальше».

Фото автора