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Весеннее первое января в одесском Горсаду (фоторепортаж)

Весеннее первое января в одесском Горсаду (фоторепортаж)

Ну вот мы и встретили 2023-й… С единственной надеждой – одной на всех. Он пришел к нам под звуки воздушной тревоги, но мало кто, кажется, обратил на нее внимание. К чему только не привыкает человек!

Первый день наступившего года поразил весенними нотками, которые так и витают в воздухе: и тепло не по-январски, и солнце, и вообще многое-многое не так.

Вот и старичок одесский Горсад никак не походит на новогодний. Почти все скамейки заняты, такое впечатление, что одесситы пришли не так продышаться, сколько на солнце погреться. Даже местные коты присмотрели себе местечко на скамеечке.

Горсад в этом году без новогоднего убранства и елки. Зато отсюда в этом году (необычное для нее место) отлично просматривается главная новогодняя елка города, которую постарались открыть как можно веселее и торжественней 30 декабря.

Одесский Горсад, 1 января 2023 года
Одесский Горсад, 1 января 2023 года2
Одесский Горсад, 1 января 2023 года3
Одесский Горсад, 1 января 2023 года4
Одесский Горсад, 1 января 2023 года5
Одесский Горсад, 1 января 2023 года6
Одесский Горсад, 1 января 2023 года7
Одесский Горсад, 1 января 2023 года8
Одесский Горсад, 1 января 2023 года9

Да, зима… Укутаны в специальные саркофаги наши Лев и Львица, Одесское время привлекает внимание малышей… А все равно создается ощущение, что весна заглянула в Одессу в первый день наступившего года, чтобы приподнять одесситам настроение. А еще – подарить надежду на исполнение их самого сокровенного желания, загаданного в новогоднюю ночь, когда звучала очередная воздушная тревога…

Одесский Горсад, 1 января 2023 года10
Одесский Горсад, 1 января 2023 года11
Одесский Горсад, 1 января 2023 года12
Одесский Горсад, 1 января 2023 года13
Одесский Горсад, 1 января 2023 года14
Одесский Горсад, 1 января 2023 года16
Одесский Горсад, 1 января 2023 года17
Одесский Горсад, 1 января 2023 года18

Мария Котова
Фото автора

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