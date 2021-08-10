С 9 августа в Одесской области начался охотничий сезон. Можно охотиться на пернатую дичь.

Давайте разберемся, какие лимиты установили для охотников и какие документы обязательно иметь с собой.

На кого можно охотиться?

Разрешено охотиться на нырка большого, уток, лысух, куликов, голубей и гусей. На перепелов можно охотиться до ноября, а на всех остальных птиц — до декабря.

Согласно нормам отстрела на 2021 год, один охотник за один день может добыть не более:

Нырков больших — 2

Уток — 5

Гусей — 3

Лысух — 6

Куликов и голубей — 10

Перепелов — 15

Пернатая дичь, которую вырастили на фермах специально для отстрела, не нормируется.

На кого нельзя охотиться?

Из семейства утиных нельзя охотиться на гоголя, белоглазую чернеть, савку, огаря, галагаза, гагу обыкновенную, лутка, крохалей, красноносого нырка, серую утку, крохаля среднего, каменку, казарку белощекую и краснозобую.

Также нельзя добывать кулика-сороку, ходулочника, шилоклювку, кроншнепов, чаек, авдотку, тиркушку, поручейника, камнешарку, черныша, перевозчика, фифи, зуйков морского, малого и большеклювого, галстучника, песочников, плавунчиков, дупеля, голубя клинтуха и пискульку.

За нарушение инспекторы выпишут штраф, а если нарушить несколько раз, то могут лишить права на охоту до 3 лет.

Какие документы охотник должен иметь с собой?

Охотник обязан брать с собой на охоту следующие документы:

Удостоверение охотника («охотничий билет»)

Годовую контрольную карточку учета добытой дичи и нарушений правил охоты, с отметкой об оплате государственной пошлины

Разрешение на пользование огнестрельным оружием, если охотник его использует

Отстрелочную карточку, которая разрешает добычу пернатых

Ветеринарно-санитарный паспорт на собаку или ловчую птицу, если их используют на охоте

Эти документы охотник должен носить с собой не только во время охоты, но и при транспортировке или переносе добычи с одного места в другое.

По вопросам получения документов, охотники могут обратиться в одесское областное управление лесного и охотничьего хозяйства или на портал электронных услуг Дія.

Где можно охотиться?

Охотятся только там, где это разрешено. Такую информацию вносят в отстрельную карточку, с указанием конкретных охотничьих угодий. Карты территорий угодий можно посмотреть на сайте управления лесного и охотничьего хозяйства — по этой ссылке.

Запрещено охотиться в заповедниках, а также в населенных пунктах. Нельзя подходить к зданиям ближе, чем на 200 метров, особенно если там могут быть люди.

Мы уже рассказывали, что скоро все нужные документы можно будет получить без очередей и бумажек. В том числе охотничий билет и право на оружие.

Фото: Freepik, pravo.minjust.gov.ua