Новости Одессы и Одесской области

Хаджибейская дамба, объездная дорога и детская областная больница: на что потратят деньги Европейского банка

Хаджибейская дамба, объездная дорога и детская областная больница: на что потратят деньги Европейского банка

Восстановление этих объектов губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий считает необходимым для
нормальной жизнедеятельности региона и безопасности его жителей. Деньги на реконструкцию планируют
направить за счет средств «Чрезвычайной кредитной программы восстановления Украины» – совместного
проекта Украины и Европейского инвестиционного банка.

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Цель программы – восстановление ключевых объектов инфраструктуры области, находящихся на сегодняшний день в критическом состоянии. Предпочтение отдается уникальным, комплексным и масштабным проектам. И первостепенными объектами, требующими экстренной реконструкции, губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий назвал дамбу Хаджибейского лимана, частично проходящую по ней объездную дорогу и детскую областную больницу.

Подчеркнул глава облгосадминистрации и необходимость финансирования комплексных мероприятий для спасения Куяльницкого лимана.

Не столь экстренными, но крайне важными для развития региона проектами были названы реконструкция Измаильского аэропорта (кстати, восстановить его правительство обещало еще в 2020 году) и ведущих музеев областного подчинения. Восстановление культурных объектов, считают в ОГА, должно увеличить инвестиционную и туристическую привлекательность Одесского региона.

Конкретные предложения по реконструкции объектов, информацию об их состоянии на сегодняшний день и уровне подготовки документации эксперты-специалисты и главы профильных ведомств должны предоставить губернатору уже на следующей неделе. А в конце января проекты восстановления указанных объектов должны быть полностью готовы для представления Министерству развития общин, громад и территорий Украины и презентации Европейскому инвестиционному банку.

Ранее мы публиковали: Трассу Одесса-Киев будут ремонтировать за счет кредита: подробности соглашения с ЕБРР

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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