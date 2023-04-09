В Одессе возле Кирхи стартовала необычная Пасхальная ярмарка

Девять дней — с 9 по 17 апреля — в одесской Кирхе будет длиться необычная пасхальная ярмарка. В чем ее необычность? Впервые в новейшей истории лютеранская Община Святого Павла проводит Пасхальную ярмарку. Лозунг ярмарки «Празднуем вместе!». И это не случайно: она началась во время празднования Пасхи по Григорианскому календарю, а закончится через день после празднования по Юлианскому, объединив таким образом две великие традиции.

Пасха в одесской Кирхе — весело, ярко, вкусно

Как сообщают организаторы, цель ярмарки — поддержать одесситов и гостей города, в том числе и переселенцев. Создать безопасное и комфортное пространство для детей и взрослых. И это организаторам удается.

Открытие ярмарки совпало с очередной апрельской непогодой, что, впрочем, нисколько не помешало всем желающим присоединиться ко всему происходящему.

Что и как происходит?

Вход во дворик Кирхи, который теперь словно переливается в Пасхальных тонах, свободен. Хотите — просто любуйтесь-наслаждайтесь, хотите — приобретайте пасочки и прочие вкусности. Отметим — и пасхальные пироги, и «наши классические пасочки» можно перед покупкой попробовать.

Гостей встречает и традиционный фудкорт (все готовится прямо на глазах, аромат блюд так и манит!). Лотки с украшениями и сувенирами, натуральной продукцией и даже «съедобными полезными диковинками» — к вашим услугам.

Обратила внимание: многие приходят с детьми. Тут же можно посидеть за столиками, просто отдохнуть или поесть, если вы не смогли «просто так» пройти мимо всяческих вкусностей.

Одесская Кирха: квесты для детей и концерты

Каждый «кусочек» ярмарки стал яркой фотозоной, вам здесь рады и вам здесь улыбаются.

Застала как раз тот момент, когда для детей началась праздничная сказочная программа-квест «Алиса в стране чудес». Детское пространство на ярмарке — неизменный атрибут.

Немаловажная деталь: 20 процентов всех собранных на ярмарке средств пойдут на нужны наших ВСУ.

Богослужения, праздничные концерты будут проводиться все девять дней — ровно столько, сколько будет длиться праздничная

Пасхальная программа, кстати, довольно обширная. Расписание концертов — см. на фото или перейдите по ссылке.

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Фото Марии Котовой