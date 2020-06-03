В Одессе за отсутствие адресной таблички на доме или офисе собственникам выпишут штраф: это правда?

На всех жилых домах и административных зданиях должны быть таблички с адресом. Это предусмотрено в требованиях для статистического учета численности населения, проживающего в стране. Кроме того, такое требование содержится в Правилах благоустройства населенных пунктов. Владельцев домов без адресных указателей с начала лета ждет штраф. Кто и сколько заплатит за нарушения?
Адресные таблички для всех зданий?
Для проведения Всеукраинской переписи населения 2020 и по правилам благоустройства, в соответствии с методическими требованиями все домохозяйства и административные здания должны иметь адресные таблички. Маркировка на зданиях необходима для организации пространства.
Табличка с номером и названием улицы помогает работникам пожарной безопасности, полицейским и скорой помощи оперативной находить домохозяйство и реагировать на обращение вовремя.
Адресный указатель обязателен не только для жилых домов, но и для других административных зданий. Действие нормы распространяется на все здания – от домика в деревне и городской многоэтажки до ресторана и предприятия.
Кого и как накажут за отсутствие маркировки здания?
Согласно ст. 152 КУоАП «Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов» за отсутствие адресной таблички предусмотрен штраф.
С 1 июня штраф за отсутствие маркировок на домохозяйствах может достигать до 1360 грн — для населения и до 1800 грн — для магазинов, ферм, бюджетных учреждений и церквей.
Обязательство по установке таблички с номером и названием улицы по своему адресу на фасаде дома или здания возложена на:
– владельцев домохозяйств;
– балансосодержателей многоквартирных домов;
– руководителей частных предприятий и предпринимателей.
Кто будет штрафовать?
Фиксирует нарушение инспекция по благоустройству города Департамента архитектуры и градостоительства. Однако с мая 2019 года Решением исполнительного комитета Одесского горсовета № 139 от 25.04.2019 года полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях предоставлены таким ведомствам:
– районным администрациям Одесского горсовета;
– департаменту городского хозяйства;
– департаменту экологии и развития рекреационных зон;
– управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей;
– предприятиям жилищно-коммунального сервиса;
– КП «Горзелентрест»;
– КУ «Муниципальная служба развития торговли Одесского горсовета»;
– КУ «Побережье Одессы»;
– КУ «Одесреклама»;
– КУ «Муниципальная стража».
За какие еще нарушения правил благоустройства города могут оштрафовать читайте ЗДЕСЬ.