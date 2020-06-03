Новости Одессы и Одесской области

В Одессе за отсутствие адресной таблички на доме или офисе собственникам выпишут штраф: это правда?

На всех жилых домах и административных зданиях должны быть таблички с адресом. Это предусмотрено в требованиях для статистического учета численности населения, проживающего в стране. Кроме того, такое требование содержится в Правилах благоустройства населенных пунктов. Владельцев домов без адресных указателей с начала лета ждет штраф. Кто и сколько заплатит за нарушения?

Адресные таблички для всех зданий?

Для проведения Всеукраинской переписи населения 2020 и по правилам благоустройства, в соответствии с методическими требованиями все домохозяйства и административные здания должны иметь адресные таблички. Маркировка на зданиях необходима для организации пространства.

Табличка с номером и названием улицы помогает работникам пожарной безопасности, полицейским и скорой помощи оперативной находить домохозяйство и реагировать на обращение вовремя.

Адресный указатель обязателен не только для жилых домов, но и для других административных зданий. Действие нормы распространяется на все здания – от домика в деревне и городской многоэтажки до ресторана и предприятия.

Кого и как накажут за отсутствие маркировки здания?

Согласно ст. 152 КУоАП «Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов» за отсутствие адресной таблички предусмотрен штраф.

С 1 июня штраф за отсутствие маркировок на домохозяйствах может достигать до 1360 грн — для населения и до 1800 грн — для магазинов, ферм, бюджетных учреждений и церквей.

Обязательство по установке таблички с номером и названием улицы по своему адресу на фасаде дома или здания возложена на:

– владельцев домохозяйств;

– балансосодержателей многоквартирных домов;

– руководителей частных предприятий и предпринимателей.

Кто будет штрафовать?

Фиксирует нарушение инспекция по благоустройству города Департамента архитектуры и градостоительства. Однако с мая 2019 года Решением исполнительного комитета Одесского горсовета № 139 от 25.04.2019 года полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях предоставлены таким ведомствам:

– районным администрациям Одесского горсовета;

– департаменту городского хозяйства;

– департаменту экологии и развития рекреационных зон;

– управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей;

– предприятиям жилищно-коммунального сервиса;

– КП «Горзелентрест»;

– КУ «Муниципальная служба развития торговли Одесского горсовета»;

– КУ «Побережье Одессы»;

– КУ «Одесреклама»;

– КУ «Муниципальная стража».

За какие еще нарушения правил благоустройства города могут оштрафовать читайте ЗДЕСЬ.

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Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
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