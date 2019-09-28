О правилах благоустройства города и наших правах: за что могут оштрафовать одесситов

Торговля в неустановленных местах, самовольное размещение МАФов, нерадивое содержание прилегающей к домовладению территории, сжигание мусора или листы. Все это нарушения правил благоустройства города, за которые могут оштрафовать. О том, кто и что проверяет и за что еще штрафуют горожан, рассказала заместитель начальника инспекции по благоустройству города Департамента архитектуры и градостоительства Одесского горсовета Наталья Мостовских.

За что выпишут штраф?

В любом населенном пункте местные власти принимают Правила благоустройства, которых должны придерживаться все — и местные жители, и предприятия. В Одессе перечень правил содержится в решении горсовета №1631-VI от 23 декабря 2011 года. Там же прописана ответственность за их нарушение. Что же запрещено одесситам?

1. Проводить раскопки грунта под любые виды работ без разрешительных документов.

2. Совершать действия, которые негативно влияют на архитектуру фасадов зданий и сооружений.

3. Самовольно уничтожать и производить посадку деревьев, кустов, других зеленых насаждений.

4. Устраивать стихийные свалки.

5. Загрязнять окружающую среду, места общего пользования, засорять бытовыми отходами, окурками и тому подобное.

6. Сжигать листья и разжигать костры.

7. Загромождать пожарные проезды на территориях, прилегающих к жилым домам;

8. Складировать строительные материалы, конструкции, оборудование за пределами строительных площадок, а также на территории общего пользования;

9. Нарушать правила складирования, хранения, размещения, транспортировки, утилизации и использования отходов.

10. Использовать не по назначению контейнеры, урны для сбора мусора и твердых бытовых отходов.

11. Расклеивать объявления и информационно-агитационные плакаты, рекламу, листовки в не предназначенных для этого местах.

12. Осуществлять ремонт, обслуживание и мойку транспортных средств в местах, не предназначенных для этого.

13. Повреждать объекты и элементы благоустройства.

14. Пасти скот и выгуливать животных в не предназначенных для этого местах.

15. Самовольно подключаться к сетям водо-, газо- и электроснабжения, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

16. Выливать жидкость, бросать предметы с балконов, лоджий, окон и лестниц домов, а также из окон автотранспортного средства.

17. Превышать нормы загрязнения атмосферного воздуха и уровня шума, в том числе – от транспортных средств.

Это далеко не весь список запретов. С более детальным перечнем всех «нельзя» можно ознакомиться, скачав Правила благоустройства на сайте горсовета.

Кто и на сколько штрафует?

Как рассказала заместитель директора Инспекции по благоустройству Наталья Мостовских, нарушение правил благоустройства регламентируется статьей 152 Кодекса об административных нарушениях. Согласно этому документу, горожанам придется раскошелиться на 340 — 1360 грн., а предпринимателям выпишут штраф в размере от 850 грн. до 1700 грн. Проверяющих соблюдение Правил благоустройства с недавних пор стало больше. Так, с мая этого года полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях предоставлены*:

районным администрациям Одесского горсовета;

департаменту городского хозяйства;

департаменту экологии и развития рекреационных зон;

управлению архитектуры и градостроительства;

управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей;

предприятиям жилищно-коммунального сервиса;

«Горзелентресту»;

коммунальному учреждению «Муниципальная служба развития торговли Одесского горсовета»;

коммунальному предприятию «Побережье Одессы»;

коммунальным учреждениям «Одесреклама» и «Муниципальная стража».

Самые распространенные нарушения: отсутствие договоров на вывоз бытовых отходов, устройство свалок, размещение кондиционеров на исторических фасадах зданий.

По словам, Наталья Мостовских зачастую такие споры приходится решать в суде. Например, когда арендаторы не хотят убирать прилегающую территорию за свой счет, ведь этот пункт, как правило, отсутствует в договоре. А вот за мытье автомобилей на тротуарах и сорванные на газонах цветы горожан пока не штрафовали.

* Решением исполнительного комитета Одесского горсовета № 139 от 25.04.2019 года.