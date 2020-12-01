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На одесской Потемкинской лестнице появятся «окровавленные» туфли – что это значит?

На одесской Потемкинской лестнице появятся «окровавленные» туфли – что это значит?

Завтра, 2 декабря, в Одессе на Потемкинской лестнице установят инсталляцию «Красная обувь». Ее приурочили к Всеукраинской акции «16 дней против насилия».

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Акцию организует Ассоциация женщин Украины «Дія», пишет «Культурометр». Красный цвет женских туфель символизирует кровь, пролитую в результате насилия.

Проект «Красная обувь» начала в 2009 году мексиканская художница Элина Шове. С тех пор эту акцию устраивают активистки по всему миру, показывая таким образом свой протест против насилия в семье.

Дата 2 декабря выбрана не случайно: этот день во всем мире отмечается как «Международный день борьбы с рабством».

Как свидетельствует статистика, ежегодно в мире в результате насилия погибают около 100 тысяч женщин. В Украине от домашнего насилия в год погибают около 600 женщин.

Напомним, с 25 ноября по 10 декабря в Одессе проходит ежегодная всеукраинская акция «16 дней против насилия». Она направлена на привлечение внимания к проблемам домашнего насилия, а также обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Фото: Наш дом

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Редакция ПРОФИЛЬ

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