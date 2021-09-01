Владимир Зеленский провел в США большое количество встреч. Он назвал поездку предметной и хорошо подготовленной. Впереди его ожидает встреча с американским президентом Джо Байденом.

Давайте посмотрим, каких изменений стоит ждать украинцам.

Зачем наш президент поехал в США?

Это рабочая поездка. Ее запланировали уже давно. В новостях все называют ее встречей Зеленского с президентом США Джо Байденом, но это не самое важное. Вместе с Зеленским приехали министры и руководители крупных украинских компаний, чтобы подписать стратегические соглашения. Некоторые из этих документов окажут огромное влияние на будущее Украины.

Встреча двух президентов безусловно важна, однако основной упор сделан на укрепление сотрудничества между министерствами и государственными корпорациями.

И какие изменения ждут украинцев?

Будет комплексная инвестиция в атомную энергетику. Украина подписала с американцами документ о совместном строительстве 5 новых энергоблоков Хмельницькой АЭС. Ядерные реакторы намерены построить по технологии компании Westinghouse Electric. Реактор имеет уникальную, полностью пассивную систему безопасности, сообщают на сайте Энергоатома. Такие установки уже работают в Китае и зарекомендовали себя, как надежные и экономные системы.

Министры энергетики Украины и США подписали документ о двустороннем сотрудничестве. Теперь на государственных предприятиях энергетического сектора Украины будут независимые международные наблюдатели. В заявлении также зафиксировано, что США намерены помогать Украине в вопросах энергетической безопасности. Это важно, потому что действия российского Газпрома по сокращению поставок в Европу, уже привели к резкому подорожанию цен на газ. А это обязательно отразится на Украине.

«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций», – отметил Владимир Зеленский в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.

Газ в Европе рекордно подорожал: что будет в Украине?

Раньше США всегда оказывали военную помощь Украине. Все так и останется?

Конечно. Министерства обороны Украины и США подписали соглашение по оборонному партнерству. Американцы окажут посильную поддержку в противодействии российской агрессии, а также поспособствуют вступлению Украины в НАТО.

США помогут украинским военным с полноценными тренировками и учениями, для отражения агрессии россиян. Таможенные службы двух стран будут обмениваться информацией о путешественниках. А еще Украине помогут развернуть автоматизированную систему ATS-GLOBAL, которая выявляет террористов и людей, причастных к международным преступным синдикатам.

Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Глава Пентагона подтвердил, что США выделили Украине дополнительные 60 млн долларов военной помощи, включаю закупку переносных противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin).

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Фото: сайт президента Украины