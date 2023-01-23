В бывшем роддоме в парке Шевченко обрушились части кровли и фасада

Бывший роддом № 6… При его упоминании сразу возникает в памяти давным-давно еле дышащее здание в парке Шевченко. Неделю назад там, за высоким обновленным ограждением произошло обрушение. Рухнули части кровли и фасада.

Впечатление еще то… Впрочем, если учесть, что здание давным-давно пустует, то чему удивляться? И все же удивиться пришлось. Рядом со зданием (тоже Черноморская, 1, кстати, это единственный нечетный номер на данной улице) давно вырос новострой с административными зданиями. У входа находится помещение охранника. Он-то и сообщил нам, что обрушение произошло «в прошлый понедельник. Но перед этим там трудились рабочие. Возились-возились, вскоре после этого и грохнуло… Между прочим, я родился в этом роддоме…».

Многие одесситы появились на свет в этом роддоме. Хотя строился особняк вовсе не как роддом. Что теперь?.. Станем свидетелями очередного новостроя на этом месте?

Как сообщает Архитектурная фотобаза PhotoBuildings, строился особняк в 1902 году, построен в 1903-м. Стиль — модерн. Строительство велось для директора одесского частного ломбарда Антона Гавсевича (особняк часто именуется так и по сей день). Архитектор — С. Гальперсон. Памятник архитектуры.

Благодаря изданию, узнаем, что особняк красовался маскаронами — сродни тем, что можно увидеть на здании на Маразлиевской, 28 и прочими красотами.

С 1938 года в здании находился техникум советской торговли.

Роддом здесь обосновался в начале шестидесятых.

В начале двухтысячных со зданием стали происходить метаморфозы. Оно сдавалось в аренду вроде как с сохранением «медицинского профиля помещений», персонал роддома перевели, после чего в особняке начали ремонт. Появилось ограждение, ремонтом почти и не пахло. Вскоре роддом № 6 как юридическое лицо вообще перестал существовать…

Что же до ремонта… Окна забили кирпичами, что-то еще вроде как было сделано в смысле укрепления старого особняка, ну и еще велись какие-то вялотекущие обновления. Но, по сути, с тех пор ничего не менялось, разве что металлическое ограждение: здание продолжало тихо разрушаться, вызывало тяжелые вздохи при взгляде на него.

Теперь вот — более чем наглядный результат…

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Фото Марии Котовой