В Балтській громаді вже скоро з’явиться власний шериф

Поліцейські станції, або, як їх називають в народі, «будинки шерифів» незабаром запрацюють у Подільському районі.

До проекту «Поліцейський офіцер громади», який стартував ще 2019 року, на півночі Одещини долучилися дві громади – Ананьївська та Балтська.

— У селі Обжиле вже найближчим часом відкриється поліцейська станція за сприяння Балтського міського голови Сергія Мазура. Громада підготувала приміщення і закупила транспорт, а майбутній «шериф» вже пройшов навчання, — повідомив керівник Подільського районного управління поліції полковник поліції Віталій Мельниченко.

Отже «будинок шерифа» у селі вже майже готовий відкрити свої двері для відвідувачів. Поліцейський офіцер громади, який працюватиме і житиме у своїй громаді, зможе швидко реагувати на будь-які ситуації, адже буде завжди поруч. Це дасть можливість людям почуватися безпечно. Віталій Мельниченко закликав голів інших територіальних громад якнайшвидше вирішити це питання.

Про все це йшлося під час урочистостей у Подільську з нагоди п’ятиріччя створення посади поліцейських офіцерів громад.

Нагадаємо, у 2021 році у селах Гольма та Обжиле було відкрито два «будинки шерифа». Проте вони не працювали через неукомплектованість посади і відсутність автомобіля.

Також Віталій Мельниченко відзначив грамотами дільничних офіцерів поліції Сергія Синицю та Андрія Бондаренка. А переможцям шкільного конкурсу малюнків «Я в безпеці з дільничним офіцером поліції» — школярам Ананьївської та Балтської громад — вручив набори для малювання.

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