Новини Одеси та Одеської області

В Балтській громаді вже скоро з’явиться власний шериф

В Балтській громаді вже скоро з’явиться власний шериф

Поліцейські станції, або, як їх називають в народі, «будинки шерифів» незабаром запрацюють у Подільському районі.

До проекту «Поліцейський офіцер громади», який стартував ще 2019 року, на півночі Одещини долучилися дві громади – Ананьївська та Балтська.

— У селі Обжиле вже найближчим часом відкриється поліцейська станція за сприяння Балтського міського голови Сергія Мазура. Громада підготувала приміщення і закупила транспорт, а майбутній «шериф» вже пройшов навчання, — повідомив керівник Подільського районного управління поліції полковник поліції Віталій Мельниченко.

Отже «будинок шерифа» у селі вже майже готовий відкрити свої двері для відвідувачів. Поліцейський офіцер громади, який працюватиме і житиме у своїй громаді, зможе швидко реагувати на будь-які ситуації, адже буде завжди поруч. Це дасть можливість людям почуватися безпечно. Віталій Мельниченко закликав голів інших територіальних громад якнайшвидше вирішити це питання.  

Про все це йшлося під час урочистостей у Подільську з нагоди п’ятиріччя створення посади поліцейських офіцерів громад.

Нагадаємо, у 2021 році у селах Гольма та Обжиле було відкрито два «будинки шерифа». Проте вони не працювали через неукомплектованість посади і відсутність автомобіля. 

Також Віталій Мельниченко відзначив грамотами дільничних офіцерів поліції Сергія Синицю та Андрія Бондаренка. А переможцям шкільного конкурсу малюнків «Я в безпеці з дільничним офіцером поліції» — школярам Ананьївської та Балтської громад — вручив набори для малювання.

подільськ поліція

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати