Ученикам Балтского лицея провели экскурсию в городском совете

В детстве мне всегда было интересно приоткрыть штору родительской занятости и заглянуть во взрослую жизнь. Этот мир для меня оставался таинственным и интересным. К тому же, никто нас на работу к себе не звал. А вот у нынешних школьников Балтского лицея №1 такую возможность есть.

В лицее действует проект «Профессии наших родителей», в рамках которого ученики 5-го класса, где учится дочь одного из управленцев, посетили городской совет.

Дети интересовались всем: работой денежного управления, архитектуры, отделов жилищно-коммунального хозяйства и коммуникаций с общественностью. Узнавали функции секретаря горсовета и депутатского корпуса.

Каждый из учеников попробовал на удобство мэрское кресло и даже дал свое первое интервью журналистам, говоря откровенно о своих положительных эмоциях.

– Возможно, кто-то из детей в будущем решит выбрать профессию управленца и внесет свой хороший вклад в развитие Балтской общины. А пока наши дети остаются для нас, взрослых, главной мотивацией жить и работать, — сказал председатель Балтской общины Сергей Мазур.

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