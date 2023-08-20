В Балтском костеле зазвучит орган

В Балтском католическом храме имени Святого Станислава установлен орган. Музыкальный инструмент итальянской марки Viscont стоит на хорах и его звуки неслись сверху, как голос Вселенной. Освящение органа и костела состоится 2 сентября. А 3 сентября после службы будет презентована книга «История костела» и впервые в городе прозвучит концерт органной музыки.

В этом храме орган умолк в 30-х годах прошлого века, когда в Балте был закрыт костел. Сегодня под его свод снова взлетела нежная мелодия.

На инструменте играет настоятель храма отец Даниэль, сестры конгрегации Блаженнейшей Марты и директор музыкальной школы Елена Заянчуковская.

Напомним, что летом 2022 года здесь были установлены и освящены колокола, которые перестали раздаваться над городом в 1936 году. Перестал работать и костел.

Сам храм с 1993 года, как он был возвращен католикам, претерпел значительное обновление. Здесь восстановлена стенопись, установлена мультимедийная система, обновлен иконостас, проведено отопление, есть кондиционер, устлан гранитный пол и стоит гранитный престол, возведена колокольня.

Дважды в день – в двенадцать и в пятнадцать часов – над Балтой раздается звон. Также транслируется на всю округу служба.

В начале сентября будет отмечаться 30-летие со дня восстановления костела и 258-летие со дня его основания.

Напомним, Балтская святыня принадлежит Вселенской Католической Церкви, которая насчитывает почти 2 миллиарда верующих, храмы которых расположены по всем уголкам мира, и один из них – в городе Балта.