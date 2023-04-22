Новости Одессы и Одесской области

Где в Украинском Придунавье находится храм с самой низкой колокольней

Где в Украинском Придунавье находится храм с самой низкой колокольней

В каком населенном пункте Украинского Придунавья у православного храма, построенного в начале XIX века, самая низкая колокольня?

Несоизмеримо маленькой колокольней по сравнению с самим храмом отличается Свято-Параскевинская церковь, что в селе Приозерное Суворовской поселковой громады Измаильского района Одесской области. 

Церковь была заложена в 1790 году, во время второй русско-турецкой войны (1787–1791 годы). Местные жители успели даже возвести ограду вокруг будущего храма. Но 29 декабря 1791 года был заключен Ясский мир, и территория, на которой находилось село, отошла к Турции. 

Жители села Чимашир (это старое название Приозерного) не отказались от намерений строить церковь, но из-за турецкого владычества появились определенные ограничения. Церковь не могла иметь ни купола, ни архитектурных украшений, а дверной проем должен был быть таким, чтобы внутрь не мог проехать всадник. Именно поэтому жители села были вынуждены построить столь низкую колокольню.

Строительство храма было завершено после русско-турецкой войны 1807–1812 годов, которая окончилась подписанием Бухарестского мирного договора: Бессарабия была присоединена к Российской империи. 

Окончание строительства храма пришлось на 1816 год, освящение чимаширской церкви во имя Святой преподобной Параскевы Сербской состоялось по благословению митрополита Кишиневского и Хотинского Гавриила (Бонулеску-Бодони).

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить