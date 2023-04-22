Где в Украинском Придунавье находится храм с самой низкой колокольней

В каком населенном пункте Украинского Придунавья у православного храма, построенного в начале XIX века, самая низкая колокольня?

Несоизмеримо маленькой колокольней по сравнению с самим храмом отличается Свято-Параскевинская церковь, что в селе Приозерное Суворовской поселковой громады Измаильского района Одесской области.

Церковь была заложена в 1790 году, во время второй русско-турецкой войны (1787–1791 годы). Местные жители успели даже возвести ограду вокруг будущего храма. Но 29 декабря 1791 года был заключен Ясский мир, и территория, на которой находилось село, отошла к Турции.

Жители села Чимашир (это старое название Приозерного) не отказались от намерений строить церковь, но из-за турецкого владычества появились определенные ограничения. Церковь не могла иметь ни купола, ни архитектурных украшений, а дверной проем должен был быть таким, чтобы внутрь не мог проехать всадник. Именно поэтому жители села были вынуждены построить столь низкую колокольню.

Строительство храма было завершено после русско-турецкой войны 1807–1812 годов, которая окончилась подписанием Бухарестского мирного договора: Бессарабия была присоединена к Российской империи.

Окончание строительства храма пришлось на 1816 год, освящение чимаширской церкви во имя Святой преподобной Параскевы Сербской состоялось по благословению митрополита Кишиневского и Хотинского Гавриила (Бонулеску-Бодони).