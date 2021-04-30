Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта для стола на Пасху

Рецепт паски-мороженого

ИНГРЕДИЕНТЫ: сливки (33% жирности) или молоко – 1 л, жидкий мед – 200 г, сахар – 100 г, яичные белки – 8 шт., смесь орехов – 200 г, изюм – 100 г, цукаты – 100 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Орехи обжарить и измельчить. Изюм и цукаты замочить на 10 минут в горячей воде. Охлажденные сливки взбить в крепкую пену и снова поставить в холодильник. Белки необходимо взбить с третьей частью сахара в густую пену. Поставить на огонь кастрюлю с медом и оставшимся сахаром, разогреть, помешивая, и держать на огне 3 минуты, не давая закипеть. Горячий мед, при постоянном перемешивании, влить во взбитые белки. Мешать до тех пор, пока смесь не остынет. Затем добавить взбитые сливки, орехи, изюм и цукаты. Разложить подготовленную массу в формы и поставить в морозилку на 2 часа.

Рецепт паски с сыром и грудинкой

ИНГРЕДИЕНТЫ: мука – 570 г, сухие дрожжи – 1 ст. ложка, молоко – 240 г, соль – 1 ч. ложка, сахар – 1 ст. ложка, яйца – 2 шт., сливочное масло – 200 г, твердый сыр – 180 г, копченая грудинка – 180 г, растительное масло – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Для опары смешать муку (100 г) с дрожжами, добавить молоко и замесить. Накрыть опару и оставить на час при комнатной температуре. Нарезать грудинку и обжарить до румяности. Сыр натереть на крупной терке. В миске смешать муку, соль и сахар, добавить яйца и опару. Вымешивать, пока тесто не соберется в грубый шар. Накрыть его пленкой и оставить на 10 минут. Разделить сливочное масло на 4 части и постепенно ввести его в тесто. Добавлять каждую порцию после того, как преды­дущая вмешается. Добавить кусочки грудинки и сыр и снова вмешать. Переложить тесто в смазанную растительным маслом миску, накрыть и оставить на час. Готовое тесло разделить на части и переложить в формы. Накрыть формы смазанной маслом пленкой и оставить еще на час. Выпекать в разогретой духовке до 180°С до готовности.

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