Книжная полка: литература об одиночестве, мотивации и городах мира

Мы предлагаем на ваш выбор 3 книги, которые будет интересно и познавательно почитать на досуге.

Кент Гаруф «Наші душі вночі»

Роман «Наші душі вночі» — это трогательная, глубокая и нежная история об одиночестве и втором шансе на новую жизнь. В своей последней книге Кент Гаруф знакомит читателей с пожилыми людьми Эдди и Луи. Они знают друг о друге ровно столько, сколько положено знать соседям, которые много лет живут в небольшом городке. Но и это не все. У них есть нечто общее — большие пустые дома и чувство одиночества после смерти любимых людей. Ведь муж Эдди умер много лет назад, как и жена Луи. Остается только узнать, есть ли у них шанс изменить свою жизнь и снова полюбить?

Лоран Гунель «Бог завжди подорожує інкогніто»

«Бог всегда путешествует инкогнито» — всемирно известный роман, который вскоре планируют экранизировать. Писатель и психолог Лоран Гунель дает советы о том, как правильно построить свою жизнь и найти мотивации. Благодаря опыту главного героя, вы сможете пройти собственный путь самосовершенствования, найти свое предназначение и воплотить в жизнь самые заветные мечты. Эта история не учебник по саморазвитию с четкими указаниями, но она откроет вам двери в лучшее, полноценную жизнь, о котором вы мечтали.

Йозеф Рот «Міста і люди»

В книге «Міста і люди» собраны фельетоны, эссе и репортажи Йозефа Рота, которые создают панорамную картину эпохи начала ХХ века. Уроженец Галичины, вернувшись c Первой мировой войны, начинает заниматься городскими репортажами. Он путешествует по миру и открывает для себя и читателей новые города. Благодаря литературному таланту и легкому стилю молодой репортер остроумно изображает действительность в Петербурге, Астрахани, Сараево, Марселе, Ницце, Вене, Берлине, Париже и Нью-Йорке. А вместе с этим, Йозеф Рот создает трогательную и полную любви историю о людях, которых встречал когда-то на своем пути.

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