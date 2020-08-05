Новости Одессы и Одесской области

Книжная полка: книги о семейных тайнах, карьере и иконографии

Книжная полка: книги о семейных тайнах, карьере и иконографии

Мы предлагаем на ваш выбор 3 книги, которые будет интересно и познавательно почитать на досуге.

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Сергей Зотов «Страдающее Средневековье»

Эта книга расскажет о том, как в христианской иконографии священное переплеталось с комичным и непристойным. Многое из того, что сегодня кажется возмутительным святотатством, в Средневековье, эпоху почти всеобщей религиозности, было вполне в порядке вещей. Речь пойдет об обезьянах на полях древних текстов и непристойных фигурах на стенах церквей. Откуда взялись эти образы и как они связаны с последующим развитием мирового искусства?

Надежда Гуменюк «Вересові меди»

Первая мировая война. Посреди дороги, ведущей от волынского села в лес, супруги находят младенца. У пары не было детей, поэтому маленькую Богдану воспитывают как родную дочь. Проходят годы, и красавица Богдана Ясницкая взрослеет. А ее главной мечтой становится театральная сцена. Бросив все, талантливая девушка отправляется в первый украинский театр на Волыни, чтобы стать настоящей артисткой. Впереди ее ждут нелегкие времена, полные головокружительных событий и исторических изломов.

Элизабет Хайд «Спросите Фанни»

Когда пожилой Мюррей Блэр приглашает сына и дочерей к себе на ферму в Нью-Гэмпшир, он очень надеется, что семья проведет выходные в мире и согласии. Но, как обычно, дочь Лизи срывает все планы: она опаздывает и появляется с неожиданной новостью и потрепанной семейной реликвией — книгой рецептов Фанни Фармер. Старое издание поваренной книги с заметками на полях хранит секреты их давно умершей матери. В рукописных строчках спрятана подсказка, которая поможет детям разгадать семейную тайну.

Ранее мы предлагали литературу о психологии, истории и ботанике.

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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