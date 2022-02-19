Дачные советы февраля: что нужно успеть сделать в конце зимы

Наверное, недаром февраль самый короткий месяц, чтобы весна наступила скорее. Но это только так кажется, что на дачном участке год начинается с весны. На самом деле время закладки будущего урожая — как минимум октябрь предыдущего года. Поэтому в последние зимние дни нужно очень много успеть сделать и в саду, и на винограднике, и в доме.

Во саду ли в огороде

САД. Февраль — отличное время для обрезки деревьев и кустарников, но только при устойчивой положительной температуре, до начала сокодвижения. При весенней обрезке деревьев и кустарников в месте среза вытекает сок. Такие ранки становятся «входными воротами» для инфекции.

ОГОРОД. Подходящее время приобретения семян и проверки на всхожесть старого посевного материала. Самые нетерпеливые огородники высевают семена на рассаду. Первыми высевают баклажаны и болгарский перец — они всходят и растут дольше других, позже томаты. Сроки посева зависят от возраста высаживаемой рассады (в днях) в теплицу или открытый грунт. Продолжают выращивать свежие витамины или «бутербродную» зелень: петрушку, укроп, ставят на воду проросшие луковицы.

ВИНОГРАДНИК. В «февральские окна» проводят искореняющее опрыскивание раствором железного купороса и в конце февраля приступают к обрезке неукрывных сортов винограда. Обрезку проводят только при плюсовых температурах. Не оставляют без внимания условия хранения саженцев и чубуков.

ЦВЕТНИК. Проверяют укрытия, при необходимости проветривают их. Вовремя разокучивают розы, так как они больше страдают не от морозов, а от выпревания. Осматривают хранящийся посадочный материал — луковицы, корневища многолетников, клубнелуковицы гладиолусов, клубни канн, георгин.

Сверяемся с луной

Агротехнические мероприятия на февраль:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление — 24, 28;

закладка компоста — нет;

обрезка ветвей и побегов — 20-27;

опрыскивание, уничтожение вредителей — нет;

полив (вне зависимости от фазы Луны) — 22;

прививка — нет;

прополка — нет;

внесение минеральных удобрений — нет;

внесение органических удобрений — 22, 26.

Что посадить и посеять в феврале?

Благоприятные дни для посадки и посева в феврале:

картофель, редис — 20-23;

лук на репку, чеснок — 22, 23;

морковь, пастернак и петрушка на корень, сельдерей, свекла — 20-22;

цветы из луковиц — 22.

Запрещенный день — 28 февраля.

• Плодородие почвы

Трухлявый пень еще послужит

Различные заболевания овощных культур на грядках неизбежны. Как же с ними справиться, действуя и применяя экологические методы?

Существует определенная группа микроорганизмов, так называемые лучистые грибы, или актиномицеты(занимают промежуточное положение между настоящими (нитчатыми) грибами и бактериями). Эти микроорганизмы потребляют органику, которую трудно усвоить, — древесина, опилки, солома, сено. Ученые выяснили, что лучистые грибы выделяют вещества, которые подавляют различные патогены, такие как корневые гнили, фитофтороз и другие заболевания. Где же найти подходящие материалы для этого?

Достаточно найти в ближайшем лесу или лесопосадке трухлявый пень. Лучше брать древесину от лиственных пород, так как хвойные породы содержат смолистые соединения.

Трухлявый пень в первую очередь можно использовать для приготовления и ускорения созревания компоста. Для этого пень измельчают и просыпают им послойно компост. На один кубический метр компоста неразложившейся органики понадобится два ведра измельченной древесной трухи. Если компост уже заложен, то в нем равномерно проделывают садовым буром отверстия и засыпают туда труху.

Окончание следует

• На заметку

Зимние температурные качели на Одесчине от тепла до хорошего минуса всегда преподносят сюрпризы. К счастью, низкие температуры держатся недолго. Небольшой оттепелью всегда можно и нужно воспользоваться для проверки и проветривания зимующих под укрытиями теплолюбивых растений. Колонновидные растения не обязательно раскрывать полностью, достаточно слегка раздвинуть наружное укрытие, чтобы пустить к растениям свежий холодный воздух.

Свежие прививочные черенки приживаются трудно. А вот если их срезать в феврале и подер­жать в погребе — они становятся пригодны для весенней прививки и вегетативного размножения.

Даже в марте у нас возможны обильные снегопады. Если в вашей местности водятся зайцы, по снежному покрову они могут дотянуться до более высоких ветвей. Проверьте, достаточно ли защищены молодые деревца.

Если с осени приствольные круги накрыты толстым слоем мульчи, то земля при непродолжительных морозах не успевает промерзнуть и корневая система даже зимой продолжает работать. Работающие зимой корни — половина успеха хорошей зимовки растений.

Дачные советы: конец февраля — идеальное время для обработки ягодных культур, обрезки сада и виноградников

• Защита растений

Первая обработка самая важная

Первые весенние обработки сада самые важные. Их проводят при дневных температурах выше +4-5оС и когда ночные температуры не ниже -4оС. Выберите любой, но только один доступный для вас вариант.

Бордоская смесь (БС) — 300 граммов медного купороса (МК) и 450 граммов гашеной извести на 10 литров воды (3%-ная БС). Обрабатывают по нераспустившимся почкам. На деревьях с почками, смородине, крыжовнике (эти кустарники просыпаются первыми и у них ранней весной уже почки на побегах) применяют 1%-ную БС.

(БС) — 300 граммов медного купороса (МК) и 450 граммов гашеной извести на 10 литров воды (3%-ная БС). Обрабатывают по нераспустившимся почкам. На деревьях с почками, смородине, крыжовнике (эти кустарники просыпаются первыми и у них ранней весной уже почки на побегах) применяют 1%-ную БС. Железный купорос (ЖК): 3-4%-ный раствор — 300-400 граммов ЖК на 10 литров теплой воды (40-50 о С). При весенней обработке роз следует учитывать, что ЖК задерживает процесс вегетации на 10-14 дней. Поэтому обработку роз лучше перенести на позднюю осень или на «февральские окна» при температуре +4-5 о С.

(ЖК): 3-4%-ный раствор — 300-400 граммов ЖК на 10 литров теплой воды (40-50 С). При весенней обработке роз следует учитывать, что ЖК задерживает процесс вегетации на 10-14 дней. Поэтому обработку роз лучше перенести на позднюю осень или на «февральские окна» при температуре +4-5 С. Медный купорос — 100 граммов МК на 10 литров теплой воды. Обрабатывают по нераспустившимся почкам. Раствор готовят в пластиковой посуде и процеживают.

Для обеззараживания почвы перед посадкой рассады в открытый грунт и в теплицу можно применять 3%-ный раствор (300 граммов МК на 10 литров теплой воды).

Как удобрение на супесчаных, песчаных почвах 1 раз в 5-6 лет весной вносят один грамм МК на квадратный метр земли.

— 100 граммов МК на 10 литров теплой воды. Обрабатывают по нераспустившимся почкам. Раствор готовят в пластиковой посуде и процеживают. Для обеззараживания почвы перед посадкой рассады в открытый грунт и в теплицу можно применять 3%-ный раствор (300 граммов МК на 10 литров теплой воды). Как удобрение на супесчаных, песчаных почвах 1 раз в 5-6 лет весной вносят один грамм МК на квадратный метр земли. Препарат Брунька . При сырой, мягкой зиме добавляют препарат Медян Экстра.

. При сырой, мягкой зиме добавляют препарат Медян Экстра. Препарат 30Д (ми­не­раль­но-масляная эмуль­сия растительного происхождения). Применять при среднесуточной температуре воздуха не ниже +4-5оС.

Р.S. Если осенью сад обрабатывался железным купоросом, то весной обрабатывайте медным купоросом, то есть чередуйте.

• Стоит попробовать

Выращиваем гибриды повторно

Известно, что получить урожай из гибридных овощей можно, но плоды будут существенно отличаться от оригинала. Но выход есть — укоренение черенков.

Стоимость гибридных семян (маркируются значком F1) немалая, поэтому опытные огородники для размножения редкого сорта или гибрида укореняют в рассадных ящиках черенки (верхушки) и пасынки томата. А самые неугомонные овощеводы сохраняют материнские кусты до весны и к началу высадки растений в открытый грунт или теплицы имеют достаточное количество рассады.

А если есть желание поэкспериментировать, то попробуйте посеять на рассаду семена из плодов импортных перцев. После выбраковки вы наверняка получите достаточное количество растений, которые проявят самые лучшие качества из своей «овощной родословной».

Подготовил Юрий Руденко

Дачные советы: о саженцах с закрытой корневой системой и черенках цветочных растений

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