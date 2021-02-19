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Дачные советы: конец февраля – идеальное время для обработки ягодных культур, обрезки сада и виноградников

Дачные советы: конец февраля – идеальное время для обработки ягодных культур, обрезки сада и виноградников

Самый непредсказуемый месяц зимы близится к концу, и несмотря на постоянно меняющиеся прогнозы синоптиков, природа готовится к весне. Первыми о ней напомнили подснежники, дружно выглянув из-под снега в начале месяца. Февраль особенный еще и тем, что традиционно приносит тепло – открывает «февральские окна», когда температура даже ночью не опускается ниже +5 градусов. Это самое благоприятное время для обработки ягодных культур, начала обрезки сада и виноградников, подготовки к посеву семян овощей и цветов на рассаду.

Сад

При плюсовых температурах начинают обрезку семечковых — яблонь, груш, айвы, а также на всех деревьях обновляют побелку стволов во избежание солнечных ожогов. Молодые саженцы можно «забинтовать» полосками агроволокна, шириной 10 см. Опрыскивать сад против болезней и вредителей до распускания почек опытные садоводы считают малоэффективным.

Огород

В конце февраля высевают перец и баклажаны на рассаду прямо в стаканчики, чтобы избежать пикировки (для открытого грунта). Семена замачивают в регуляторах роста или в медовом растворе: 1 ч. ложка на стакан воды. Прорастающие головки чеснока и лука высаживают в емкость с песком или почвосмесью плотно друг к другу и ставят на подоконник. Полив умеренный.

Виноградник

Поздняя обрезка кустов усиливает выделение пасоки, что при весенней засухе отрицательно сказывается на общей оводненности растений и их молодых органов. К началу весеннего сокодвижения обрезка кустов должна быть завершена, а подвязка сухих лоз проведена в кратчайший срок, т.к. в конце фазы покоя глазки сильно набухают и готовы к прорастанию.

Когда начинать обрезку?

Конкретные сроки обрезки винограда зависят от условий его возделывания. Так, на юге Одесчины, где температура зимой редко опускается ниже -15оС, обычно виноград не укрывают и обрезку начинают через 2-3 недели после окончания листопада и заканчивают в конце осени, а в безморозные дни — зимой. В северных районах, где виноградники периодически подвергаются воздействию сильных морозов и весенних заморозков, обрезку проводят в «февральские окна» и ранней весной. Главное условие – обрезку закончить до активного сокодвижения!

Цветник

Большую часть семян растений на рассаду лучше сеять не раньше конца февраля – начала марта. Даже при наличии дополнительного освещения к моменту высадки в грунт они будут уступать сеянцам, выросшим при более длинном световом дне. Конец февраля – март самое подходящее время для черенкования георгин, пеларгонии и герани.

Подвязка петлей

Чтобы подвязка не «ерзала» на оцинкованной или пластиковой шпалерной проволоке, вяжите ее сначала петлей, а затем затяните в нужном месте. После этого можете подвязывать лозу, не соблюдая правило «восьмерки» – контакта с проволокой не будет. Аналогичным образом можно подвязывать томаты, перцы и баклажаны.

подвязка петлей дача

Фото: fermoved.ru

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