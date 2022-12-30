Успей купить до Нового года: акции и скидки в одесских супермаркетах

Предновогодний Новый базар: золотые яйца, дешевая экзотика Вот за что люблю Новый базар (он же рынок), так это за его «вечную» неторопливость. Весь военный год (и до него, в ковидные времена) наблюдала, как народ неспешно дефилирует между рядами, словно погулять пришел. Еще и собачку любимую с собой прихватит, и на велосипеде проедется. ПОДРОБНЕЕ

Опрос: есть ли у одесситов новогоднее настроение? (видео) В этом году праздновать Новый год будет гораздо труднее, чем раньше. Но, как известно, одесситы – люди очень позитивные. И «Одесская жизнь» поинтересовалась, есть ли у горожан новогоднее настроение и будут ли они вообще праздновать в ночь с 31 декабря на 1 января? ПОДРОБНЕЕ