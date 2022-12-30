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Успей купить до Нового года: акции и скидки в одесских супермаркетах

Успей купить до Нового года: акции и скидки в одесских супермаркетах

До встречи новогодних праздников осталось всего ничего. И пока вы думаете, что подать на свой стол, мы подготовили для вас актуальные скидки и акции на новогодние продукты в самых популярных одесских супермаркетах. Читайте и сохраняйте, чтобы успеть закупиться до Нового года.

АТБ: акции до 2 января

  • Форель в вакуумной упаковке ТМ «Своя линия» (180 г) – 169,9 грн (вместо 212,4 грн);
  • соленые огурцы в пластиковой таре ТМ «Розумний вибір» (1 кг) – 72,2 грн (вместо 85,3 грн;
  • помидоры черри законсервированные ТМ «Розумний вибір» (500/300 г) – 42,3 грн (вместо 54,3 грн);
  • мягкий сыр с травами De Luxe Foods & Goods Selected 60% (175 г) – 43,90 грн, (вместо 61,90 грн);
  • сыр плавленый ТМ Sertop Tost 40% (130 г) – 37,9 грн (вместо 48,9 грн);
  • сыр моцарела в раселе Das Ist 45% (125 г) – 41,9 грн (вместо 49,9 грн);
  • икра лососевая ТМ Norven (80 г) – 209,9 грн (вместо 254,3 грн);
  • икра трески ТМ Veladis Pate (100 г) – 37,5 грн (вместо 44,4 грн);
  • крабовые палочки ТМ «Водний світ» («Сніжний краб») (250 г) – 102,9 грн (вместо 117,9 грн);
  • крабовые палочки ТМ Vici (200 г) – 58,7 грн (вместо 73,8 грн);
  • крабовые палочки ТМ «Своя ліния» (0,5 кг) – 65,9 грн (вместо 77,9 грн);
  • колбаса из шинки ТМ «Мьясна лавка» и ТМ «Своя лінія» (0,5 кг) – 114,9 грн (вместо 153,70 грн);
  • сосиски с сыром ТМ «Мьясна лавка» и ТМ «Своя лінія» (330 г) – 53,8 грн (вместо 63,3 грн);
  • колбаса сырокопченая «Фует» ТМ Costa Brava (150 г) – 68,6 грн (вместо 85,9 грн);
  • коробка шоколадных конфет Chocolateria ТМ «Рошен» (194 г) – 104,9 грн (вместо 173,9 грн).

«Сильпо»: акции до 4 января

  • Колбаса «Домашняя» (1 кг) – 139,9 грн (вместо 164 грн);
  • кукуруза нежная ТМ «Премія» (340 г) – 31,9 грн (вместо 39,4 грн);
  • горошек зеленый ТМ «Премія» (400 г) – 33,9 грн (вместо 41,69 грн);
  • горошек ТМ «Повна чаша» (420 г) – 26,9 грн (вместо 30,9 грн);
  • кукуруза консервированная ТМ «Повна чаша» (420 г) – 29,9 грн (вместо 39,9 грн);
  • горчица ТМ «Торчин» (130 г) – 11,79 (вместо 13,9 грн);
  • майонез ТМ «Оліс» («Столовий» 67%) (300 г) – 31,9 грн (вместо 40,69 грн);
  • маслины с косточками ТМ Oscar (400 г) – 63,9 грн (вместо 82,99 грн);
  • шпроты в томатном соусе ТМ Diavena (160 г) – 52,9 грн (вместо 66,99 грн);
  • коробка конфет в молочном шоколаде ТМ Millennium Gold – 104 грн (вместо 134 грн);
  • коробка конфет ТМ «Світоч» («Стожари» классические) – 109,99 грн (вместо 139 грн);
  • коробка шоколадных молочных конфет Assortmen ТМ «Рошен» – 63,99 грн, вместо – 99 грн;
  • вино игристое ТМ Riunite lambrusco (0,75 л) – 129 грн (вместо 179 грн);
  • водка ТМ Krupnik (0,5 л) – 119 грн (вместо 149 грн).

ТАВРИЯ В: акции до 16 января

  • Апельсины Испания (1 кг) – 79,9 грн (вместо 98,9 грн);
  • колбаса молочная и докторская ТМ «Ювілейний» (400 г) – 88,9 грн (вместо 123,8 грн);
  • сосиски школьные ТМ «Глобіно» – 167,64 грн (вместо 248,22 грн);
  • закуска бутербродная ТМ «Пікник» (100 г) – 21,3 грн (вместо 25,7 грн);
  • крем бутербродный лососевый ТМ «Водний світ» – 43,9 грн (вместо 53,6 грн);
  • оливки без косточки ТМ Maestro de Oliva (300 г) – 55,7 грн (вместо 72,6 грн);
  • маслины крупные ТМ Iberica (420 г) – 66,9 грн (вместо 95,1 грн);
  • сок апельсиновый и мультифруктовый ТМ Grand (2 л) – 66,9 грн (вместо 79,9 грн);
  • кукуруза консервированная ТМ «Хуторок» (220 г) – 23,9 грн (вместо 33 грн);
  • горошек зеленый консервированный ТМ «Хуторок» (220 г) – 20,9 грн (вместо 28,9 грн);
  • горошек зеленый консервированный ТМ «Оліс» (460 г) – 33 грн (вместо 42,2 грн);
  • кетчуп ТМ «Кухар Рішельє» (270 г) – 22,5 грн (вместо 29,6 грн);
  • майонез 67% ТМ «Кухар Рішельє» (300 г) – 32 грн (вместо 42,3 грн;
  • вино ТМ «Віа» («Справ Моліно Санджовезе Рубіконе») (0,75 л) – 107,93 грн (вместо 144 грн);
  • вино розовое Vue de La Communaute Europeenne (0,75) – 123,6 грн (вместо 149,4 грн);
  • водка премиум класса ТМ Green Day (0,5 л) – 106,73 грн, (вместо 120,2 грн).

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«Копейка»: акции до 16 января

  • Игристое вино ТМ Fragolino (Bianco) (0,75 л) – 139 грн (вместо – 177,3 грн);
  • шампанское ТМ Bolgrad (1821 Vintage) (0,75 л) – 129 грн (вместо – 165,8 грн);
  • вино полусладкое ТМ Bolgrad (Granato Rosso) (0,75 л) – 89,9 грн (вместо – 111,2 грн);
  • вино ТМ «Шабо» – «Шардоне», «Каберне» и «Мускатное» (0,75 л) – 149 грн (вместо 181,8 грн);
  • коньяк Bolgrad 5 звезд (0,5 л) – 169,9 грн (вместо 213,8 грн);
  • коньяк «Шабо» ординарный 5 звезд (0,5 л) – 229 грн (вместо 269,85 грн);
  • водка ТМ «Мороша» («Джерельна») и ТМ «Хортиця» («Срібна») (0,5 л) – 89,4 грн (вместо 99 грн);
  • колбаса ТМ «Ювілейний» («Ретро» з молоком») (0,5 кг) – 85,5 грн (вместо 116,8 грн);
  • колбаса вареная ТМ «Глобіно» (0,5 кг) – 62,5 грн (вместо 84,8 грн);
  • колбаса ТМ «Ранчо» («На дровах») (400 г) – 70,9 грн (вместо 95,6 грн) и колбаса «Сушена» (340 г) – 110 грн (вместо 158 грн);
  • кетчуп шашличный ТМ «Оліс» (250 г) – 22,9 грн (вместо 28,9 грн);
  • шпроты ТМ «Ризьке золото» (160 г) – 53,9 грн (вместо 66,7 грн);
  • кукуруза сахарная консервированная ТМ Multico (340 г) – 33,9 грн (вместо 42,9 грн);
  • горошек зеленый консервированный ТМ Multico (420 г) – 33,9 грн (вместо 42,9 грн);
  • паста креветочная ТМ Veladis («Класична», «З авокадо», «Вершково-часникова») (160 г) – 47,9 грн (вместо – 71,9 грн);
  • икра мойвы ТМ «Водний світ» (160 г) – 54,9 грн (вместо 69,9 грн);
  • красная икра ТМ «0,01» (80 г) – 139,9 грн (вместо 179,9 грн);
  • сир фета ТМ «Комо» (200 г) – 48,9 грн (вместо 57,9 грн);
  • сливочное масло ТМ Mileko 73% (200 г) – 52, 5 грн (вместо 66,1 грн).

Будьте внимательны: акции и скидки могут действовать не во всех магазинах.

Анастасия Епурь

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