Унитаз, косметика и кошельки: что находят на позициях российских военных (видео)

Украинские военные находят на отбитых позициях, которые ранее занимал враг, косметику и женские аксессуары. Однажды даже наткнулись на унитаз. Об удивительных находках, об освобождении Киевщины и боях на Востоке боец «Азова» Георгий Бариленко рассказал «Одесской жизни».

Одессита Георгия Бариленко полномасштабное вторжение россии застало в Киеве. К нападению семья бойца готовилась: собрали тревожные чемоданы и договорились о плане действий. В армию мужчина присоединился как доброволец, в составе «Карпатской Сечи» отбивал Киевщину.

– Зашли в Ирпень, взорванный мост, куча авто, которые просто стоят. Проезжаем по этому мосту, там достаточно эпично, как в фильмах про апокалипсис, – вспоминает Георгий.

В селах и городах Киевской области, по словам бойца, было очень ощутимо содействие местного населения: предлагали помощь, изготовляли коктейли Молотова, создавали собственные блокпосты.

Когда враг отошел, люди выходили встречать украинских военных:

– Мы идем настороже, каждый дом проверяем, люди выбегают: «Может вам водички? А они вот там, а в том районе их нет, они немного дальше, идем, мы вам покажем». Это было очень классно.

После окончательного освобождения Киевщины, Георгий присоединился к «Азову» и поехал защищать Восток: сначала на Харьковском направлении, потом – на Запорожском. Там на отраженных позициях украинские бойцы и находили «трофеи» в сумках врага: тюбики с тушью для ресниц, тональные кремы, пену для бритья, женские кошельки.

– Это было очень смешно, мы понимаем, зачем они туда пришли. Возможно, вот эти кошельки, тушь – это их мотивация.

Но самая странная находка бойцов – не тушь и не тоналка. На одной из позиций в посадке между селами бойцы обнаружили унитаз. Довезти его домой русским мародерам не удалось: они погибли.

Георгий говорит, что борется за будущее Украины, в том числе и для своего ребенка.

– Война идет не за сегодня и не завтра, а за будущее – какое оно будет у нас, а прежде всего у наших детей. Если российские войска сюда придут, у нас будет все так же, как в россии: страна будет полицейским государством, где никто не вправе выражать свое мнение. Такого будущего я своему ребенку не желаю, – комментирует боец.

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