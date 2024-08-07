Война, день 896-й: подробности наступления ВСУ на Курскую область

Сегодня, 7 августа 2024 года, продолжается 896-й день полномасштабной войны россии против Украины. Оккупанты продолжают штурмы наших позиций на фронте и воздушный террор украинских городов. Вчера ВСУ прорвали российскую границу районе Суджи Курской области, сейчас в приграничной зоне продолжаются бои.
Дроновые атаки 7 августа
Ночью, 7 августа, российские войска атаковали Украину дронами. В нескольких областях ПВО работало всю ночь. О последствиях атаки пока не сообщалось.
В российском Шебекино два дрона атаковали многоэтажку, сообщает белгородский губернатор.
Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. Второй вызвал возгорание в той же квартире. Выбиты окна нескольких квартир. Никто не пострадал.
Также сообщается, что ночью дрон попал по многоэтажке в Воронеже.
О ситуации на фронте на утро 7 августа 2024
За прошедшие сутки зафиксировано 136 боевых столкновений.
По информации Генштаба ВСУ, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 73 авиаудара, сбросив 97 КАБов.
Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Здесь наши защитники отразили 42 вражеских штурма.
На Торецком направлении россияне атаковали 18 раз неподалеку Северного, Торецка и Нью-Йорка.
Украинский мониторинговый паблик Deep State сообщаеть о продвижении россиян в н.п. Нью-Йорк.
Телеграм-канал сообщает, что в сети появились кадры подъема российского флага над учебным корпусом Нью-Йоркской специальной общеобразовательной школы-интерната № 38 в северо-западной части поселка.
«К сожалению, данные кадры свидетельствуют об ухудшении тактической обстановки в населенном пункте и его потере в ближайшей перспективе», – подытоживает Deep State.
Что говорят о событиях в Курской области
Российские источники утверждают, что 6 августа украинские войска совершили серию рейдов через границу в Курскую область.
Власти Курской области и несколько российских военных блогеров сообщают, что в приграничных районах Суджанского и Кореневского районов Курской области продолжаются боевые действия. Эта информация противоречит сообщениям минобороны рф, которые говорят, что отбили рейды.
Об этом 6 августа сообщил Институт изучения войны (ISW).
Министерство обороны рф и Федеральная служба безопасности россии заявили 6 августа, что российские пограничные войска и сотрудники ФСБ отбили несколько рейдов украинских сил, оснащенных примерно батальонным количеством танков и бронетехники.
Украинские силы якобы наступали на российские позиции вблизи Николаево-Дарино и Олешня Курской области.
Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы атаковали с двух направлений: от пункта пропуска «Суджа» и от поселка Новое, Сумская область в направлении Николаево-Дарино, Курская область.
Также минобороны заявляет об уничтожении 16 украинских бронемашин и что российские войска нанесли ответные удары по украинским позициям в Сумской области.
В среду, 7 августа, российский военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что в ходе наступательных боев украинские войска сумели закрепиться по линии Николаево-Дарьино.
«Вражеские ДРГ отмечены в районе н.п. Обуховка, Покровский, Толстый Луг, Любимовка, Зеленый шлях. Противник очевидно прощупывает наши позиции в этом направлении, а также в районе окраин Суджи, за которые сегодня предполагаются ожесточенное сражение», — говорится в сообщении.
Украинские источники не дают никакой информации о данных событиях. В отдельных мониторинговых пабликах пишут, что их просили пока ничего не комментировать.
Десант ВСУ высадился на Тендровской косе
ГУР Украины подтвердило свой рейд на Тендровскую косу в Херсонской области.
В ночь на 6 августа десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.
Сообщается, что во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава, а наши воины вернулись домой целыми и невредимыми.
О потерях врага на утро 7 августа 2024
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 25 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили четыре пункта управления, два средства ПВО, четыре артиллерийских средства и склад ГСМ.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также наши воины обезвредили:
- 8 танков,
- 29 боевых бронированных машин,
- 67 артиллерийских систем,
- 54 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 1 крылатую ракету,
- 78 автомобилей,
- 21 единицу специальной техники.