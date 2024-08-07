Война, день 896-й: подробности наступления ВСУ на Курскую область

Дроновые атаки 7 августа

Ночью, 7 августа, российские войска атаковали Украину дронами. В нескольких областях ПВО работало всю ночь. О последствиях атаки пока не сообщалось.

В российском Шебекино два дрона атаковали многоэтажку, сообщает белгородский губернатор.

Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. Второй вызвал возгорание в той же квартире. Выбиты окна нескольких квартир. Никто не пострадал.

Также сообщается, что ночью дрон попал по многоэтажке в Воронеже.

О ситуации на фронте на утро 7 августа 2024

За прошедшие сутки зафиксировано 136 боевых столкновений.

По информации Генштаба ВСУ, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 73 авиаудара, сбросив 97 КАБов.

Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Здесь наши защитники отразили 42 вражеских штурма.

На Торецком направлении россияне атаковали 18 раз неподалеку Северного, Торецка и Нью-Йорка.

Украинский мониторинговый паблик Deep State сообщаеть о продвижении россиян в н.п. Нью-Йорк.

Телеграм-канал сообщает, что в сети появились кадры подъема российского флага над учебным корпусом Нью-Йоркской специальной общеобразовательной школы-интерната № 38 в северо-западной части поселка.

«К сожалению, данные кадры свидетельствуют об ухудшении тактической обстановки в населенном пункте и его потере в ближайшей перспективе», – подытоживает Deep State.

Что говорят о событиях в Курской области

Российские источники утверждают, что 6 августа украинские войска совершили серию рейдов через границу в Курскую область.

Власти Курской области и несколько российских военных блогеров сообщают, что в приграничных районах Суджанского и Кореневского районов Курской области продолжаются боевые действия. Эта информация противоречит сообщениям минобороны рф, которые говорят, что отбили рейды.

Об этом 6 августа сообщил Институт изучения войны (ISW).

Министерство обороны рф и Федеральная служба безопасности россии заявили 6 августа, что российские пограничные войска и сотрудники ФСБ отбили несколько рейдов украинских сил, оснащенных примерно батальонным количеством танков и бронетехники.

Украинские силы якобы наступали на российские позиции вблизи Николаево-Дарино и Олешня Курской области.

Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы атаковали с двух направлений: от пункта пропуска «Суджа» и от поселка Новое, Сумская область в направлении Николаево-Дарино, Курская область.

Также минобороны заявляет об уничтожении 16 украинских бронемашин и что российские войска нанесли ответные удары по украинским позициям в Сумской области.

В среду, 7 августа, российский военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что в ходе наступательных боев украинские войска сумели закрепиться по линии Николаево-Дарьино.

«Вражеские ДРГ отмечены в районе н.п. Обуховка, Покровский, Толстый Луг, Любимовка, Зеленый шлях. Противник очевидно прощупывает наши позиции в этом направлении, а также в районе окраин Суджи, за которые сегодня предполагаются ожесточенное сражение», — говорится в сообщении.

Украинские источники не дают никакой информации о данных событиях. В отдельных мониторинговых пабликах пишут, что их просили пока ничего не комментировать.

Десант ВСУ высадился на Тендровской косе

ГУР Украины подтвердило свой рейд на Тендровскую косу в Херсонской области.

В ночь на 6 августа десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Сообщается, что во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава, а наши воины вернулись домой целыми и невредимыми.

О потерях врага на утро 7 августа 2024

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 25 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили четыре пункта управления, два средства ПВО, четыре артиллерийских средства и склад ГСМ.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также наши воины обезвредили: