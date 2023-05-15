Одесситы рассказали о самых необычных семейных традициях и ритуалах

Согласно резолюции ООН ежегодно, 15 мая, в мире отмечают Международный день семьи. Цель праздника — обратить внимание на проблемы в семьях. А мы ведь знаем, ничто так не укрепляет семью и помогает ей становиться ближе как традиции. Семейных традиций в мире существует огромное разнообразие. Но вот какие они в семьях одесситов и гостей нашего города, узнавала «Одесская жизнь».

Екатерина, 27 лет

— А если мы каждое воскресенье кушаем на завтрак яйца — это можно считать традицией? Вот такой обычай у нас получился. Но самая любимая семейная традиция была еще до войны. На Рождество мы ездили к родителям мужа и всегда кушали вареники с предсказаниями, которые лепила его мама и бабушка. Это было здорово!

Геннадий, 72 года и Валерия, 61 год

— Конечно в нашей семье есть своя традиция. Например, моя жена Валерия, может что-то вкусное приготовить, а я это съем. Никто не варит такие супчики и бульоны как она. Еще мы любим вместе слушать аудиокниги. Только вдвоем. В этом, наверное, и весь смысл нашего семейного ритуала.

Аня, 16 лет и Лера, 14 лет

— Тяжело сказать про какие-то определенные традиции в семье. Может быть, они и есть, но мы на них не обращаем внимание. В семье больше распределяют обязанности: мужчины ходят по воду и выносят мусор, а женщины убирают и готовят. А так ничего особенного. Но иметь в семье традиции — это классно!

Людмила, 74 года

— У каждого одессита есть своя семейная традиция. Но из-за войны они как-то по другому проходят. Размываются. Молодежь уже по-другому видит мир и жизнь. Но традиции все равно существуют, они нас объединяют и укрепляют. Например, дети и внуки знаю, что на Пасху все собираются у бабушки. Внуку 28 лет, он знает, что красить яйца — это его обязанность. А бабушка будет печь куличи.

Галина, 75 лет

— В выходные дни собираемся всей семьей в Одессе и обязательно готовим общий обед. Главное блюдо на столе — пельмени. Из обязанностей: дедушка у нас «добытчик» — он ходит на базар, я — готовлю, дети — работают, за внуком домашняя стирка — сортирует одежду по цвету и материалу. А когда собираемся все за столом, то начинаем обговаривать все эти ужасные события, которые происходят в нашей стране. Это тоже стало какой-то уже «традицией».

Александра и Марина, 24 года

— У нас нет семейных традиций. Это наверное все индивидуально и от людей зависит. В наших семьях или каждый сам по себе, или распределяем обязанности по свободному времени. А так ничего особенного.

Ирина и Екатерина, 26 лет

— У нас есть один важный семейный обычай: только муж выносит мусор и моет душевую кабинку, — пошутила Ирина. А если серьезно, то каждое Рождество обязательно всей семьей готовим кутью. До войны у нас была традиция в Николаеве в лесу гулять: собирали грибы, жарили шашлыки и играли в бадминтон. А еще в каждое полнолуние я записываю свои цели на месяц. Я не знаю можно ли назвать это традицией, но при возможности регулярно отправляем деньги ВСУ или детям на лечение. А у меня очень много времени занимает работа, так что я еще не обзавелась своими семейными традициями, — поделилась Екатерина.

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