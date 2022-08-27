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Украина отмечает День авиации – что это за праздник?

Украина отмечает День авиации – что это за праздник?

Сегодня, в субботу, 27 августа, Украина отмечает День авиации. Этот праздник посвящен как военной, так и гражданской авиации. В этот день принято поздравлять всех работников авиационной промышленности и транспорта, а также студентов летных школ и авиаучилищ. А в дни полномасштабного российского вторжения в нашу страну праздник получил особое значение.

День авиации отмечается ежегодно в последнюю субботу августа. Он был учрежден вскоре после обретения Украиной независимости – 16 августа 1993 года. Именно тогда президент Леонид Кравчук подписал указ в поддержку «инициативы авиаторов Вооруженных сил Украины, пограничных войск Украины, Национальной гвардии Украины и работников авиационной промышленности и транспорта».

Стоит отметить, что особое значение праздник авиаторов получил в дни войны в Украине. Еще в первые дни вооруженной агрессии оккупанты сожгли один из символов украинской авиации – Ан-225 «Мрия». После нашей победы самолет-символ планируют восстановить.

Самолет «Мрія»

Так выглядела наша «Мрия»

Сейчас украинские военные пилоты мужественно защищают воздушное пространство нашей страны от оккупантов. Так, в начале войны появилась легенда о Призраке Киева, который стал сборным образом пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, мужественно защищающих воздушное пространство столицы.

Призрак Киева

Так пожелаем нашим авиаторам мирного неба и свободного воздушного пространства. И пусть каждый полет как над родной землей, так и за ее пределами будет безупречным и успешным! И пусть хватает сил, уверенности и энтузиазма нести достойную службу в авиации!

Фото УНИАН и Novyny LIVE

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Редакция ПРОФИЛЬ

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