Оккупанты уничтожили украинскую «Мрию» — самый большой в мире транспортный самолет

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на собственные источники на государственном предприятии «Антонов».

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 «Мрия»,

— сказано в сообщении.

Издание уточнило, что уничтожение самолета им подтвердили два источника на «Антонове», а позже и мэр Бучи.

Данные с сайта мониторинга воздушных судов Flight Radar подтверждают, что после 5 февраля «Мрия» находилась в аэропорту Гостомеля и никуда не вылетала.

В то же время пять грузовых судов АН-124-100 «Руслан» были вывезены ранее и находятся за пределами Украины и могут участвовать в логистике по доставке вооружения от западных партнеров. Данные Flight Radar также свидетельствуют о том, что «Русланы» находятся за пределами Украины.