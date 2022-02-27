Новости Одессы и Одесской области

Оккупанты уничтожили украинскую «Мрию» — самый большой в мире транспортный самолет

Оккупанты уничтожили украинскую «Мрию» — самый большой в мире транспортный самолет

Из-за обстрела российских войск аэропорта «Антонов» в Гостомеле Киевской области сгорел самый крупный в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

Рецепты

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на собственные источники на государственном предприятии «Антонов».

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 «Мрия»,

— сказано в сообщении.

Издание уточнило, что уничтожение самолета им подтвердили два источника на «Антонове», а позже и мэр Бучи.

Данные с сайта мониторинга воздушных судов Flight Radar подтверждают, что после 5 февраля «Мрия» находилась в аэропорту Гостомеля и никуда не вылетала.

В то же время пять грузовых судов АН-124-100 «Руслан» были вывезены ранее и находятся за пределами Украины и могут участвовать в логистике по доставке вооружения от западных партнеров. Данные Flight Radar также свидетельствуют о том, что «Русланы» находятся за пределами Украины.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить