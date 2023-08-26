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Україна відзначає День авіації – що це за свято?

Україна відзначає День авіації – що це за свято?

Сьогодні, у суботу, 27 серпня, Україна відзначає День авіації. Це свято присвячене як військовій, так і цивільній авіації. Цього дня прийнято вітати всіх працівників авіаційної промисловості та транспорту, а також студентів льотних шкіл та авіаучилищ. А в дні повномасштабного російського вторгнення в нашу країну свято набуло особливого значення.

День авіації відзначається щорічно в останню суботу серпня. Він був заснований невдовзі після здобуття Україною незалежності – 16 серпня 1993 року. Саме тоді президент Леонід Кравчук підписав указ на підтримку «ініціативи авіаторів Збройних сил України, прикордонних військ України, Національної гвардії України та працівників авіаційної промисловості та транспорту».

Варто зазначити, що особливе значення свято авіаторів набуло у дні війни в Україні. Ще в перші дні збройної агресії окупанти спалили один із символів української авіації – Ан-225 «Мрія». Після нашої перемоги літак-символ планують відновити.

Самолет «Мрія»

Так выглядала наша «Мрія»

Наразі українські військові пілоти мужньо захищають повітряний простір нашої країни від окупантів. Так, на початку війни з’явилася легенда про Привид Києва, який став збірним чином пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які мужньо захищають повітряний простір столиці.

Привид Києва

Так побажаємо нашим авіаторам мирного неба та вільного повітряного простору. І нехай кожен політ як над рідною землею, так і за її межами буде бездоганним та успішним! І нехай вистачає сил, впевненості та ентузіазму нести гідну службу в авіації!

Фото УНІАН та Novyny LIVE

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