Украина не верит в «зеленые коридоры» для гражданских судов от рашистов

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины не верят заявлениям рашистов о «зеленых коридорах» для гражданских судов. Враг много раз обстреливал мирные корабли, поэтому его обещания ничего не стоят.

Об этом сообщил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

«Зеленые коридоры» о которых говорит россия – это манипуляция

По его словам, россия цинично объявляет о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства. Такое заявление является манипуляцией. Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения, в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права, рф производила обстрелы иностранных гражданских судов.

Среди жертв рашистского флота гражданские суда «Namura Queen» под флагом Панамы и танкер «Millennial Spirit» под флагом Молдовы.

— Мы не будем выполнять вымышленные правила страны-агрессора, подлого убийцы и мародера. Украина является независимым, демократическим и правовым государством, которое придерживается норм международного права, в том числе международного Морского права, — подчеркнул командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Только международное сообщество может обеспечить безопасность судоходства в Черном море

Действительно безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.

– Мы не играем по коварным правилам врага, который каждый день пытается уничтожить нас и нашу экономику, блокируя судоходство и обстреливая гражданскую инфраструктуру. Какие бы «гуманитарные» ярлыки они на себя не цепляли, мир увидел настоящее лицо России, — подчеркнул командующий ВМС ВС Украины.

Это происходит на фоне того, что многие страны призывают россию разблокировать украинские черноморские порты, в которых стоят суда с продовольствием и так предотвратить назревающий голод в некоторых регионах мира.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что, объявляя «зеленые коридоры», россия хочет использовать гражданские суда как щит для атаки на Украину.