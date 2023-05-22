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Медицинская реформа в Болградском районе: какие больницы останутся

Медицинская реформа в Болградском районе: какие больницы останутся

До 1 мая каждая область подала на согласование Министерству здравоохранения перечень медицинских учреждений, которые должны утвердить как кластерные и общие больницы.

В Болградском районе планируется создать такую сеть медицинских учреждений:

  • Статус «кластерной» должна получить Арцизская центральная опорная больница;
  • Ее филиалом должна стать Тарутинская центральная больница;
  • Болградская центральная районная больница получает статус общего медицинского учреждения.

Таким образом, две больницы Болградщины планируют объединить в одно коммунальное некоммерческое предприятие. Один из этапов медицинской реформы предполагает, что более простые случаи будут лечить на местах, а специализированную медицинскую помощь будут оказывать на высшем уровне. И в зависимости от сложности случая и заболевания пациента будут доставлять именно в ту больницу, где есть соответствующие специалисты, необходимое оборудование и лекарства, чтобы предоставить качественную медицинскую помощь.

Утвердить состоятельную сеть медучреждений Министерство здравоохранения должно до 1 июля 2023 года.

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Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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