У одесских рыбаков начался “урожайный” сезон: как идет рыбка

В сентябре для пляжников в Одессе – «бархатный» сезон. А для рыбаков – «урожайный» сезон морской рыбалки. В это время у одесских берегов можно поймать бычка и кефаль, ставриду и саргана.

И мало ли, что кто-то говорит, что в нашем море уже ловить нечего. Одесский анекдот не даст соврать: «Мама, жарьте. Рыба будет!» Впечатлениями о сентябрьской рыбалке делятся одесситы.

Геннадий – Мы вышли на лодке в море на закате. Потом два часа пролетели как одно мгновение. Ставрида клевала, як скажена. Половина забросов приносила не одну, а две-три рыбы. Экипаж лодки не пил воду, не курил и даже не купался в море! Все трое сосредоточенно таскали ставриду, на каждом забросе снасти изредка комментируя поклевки, упитанность ставрид и качество самодуров. Вечер подарил нам по пару кило ставриды. Попалась в этом сезоне и первая черноморская селедка.

Владимир – Ловятся сейчас, в основном, ставрида, сарган, кефаль. Сарган достаточно мелкий по сравнению с прошлым сезоном – 30-35 см. В прошлом году – 40-45 см. Кефаль ловится успешно. Но раз на раз не приходится – сегодня 10 штук, завтра – 3. Ловлю с берега в Черноморке, Совиньоне – заброс на 80-100 метров. А бычка и ставриду – на весельной лодке на расстоянии 1 км от берега. Обитает бычок в каменистых грядах, и потому ловить его желательно с эхолотом. Ставрида по сравнению с августом ловится меньше – если раньше было пять-семь рыб на заброс, то сейчас – одна-две. В прошлом сезоне ловился луфарь. Сейчас на самодур попадаются единичные экземпляры. Хотя кормовая база для луфаря есть: ферина, анчоус, мелкая ставрида.

Диана – В конце августа – сентябре хорошо ловится вся одесская рыба. Правда, только не в прозрачной воде. Я ловлю на 16 станции Большого Фонтана, но была на разведке и на 10-й. На днях за два часа поймала 16 бычков – 650 г, взвешивала! Сарган, как правило, мелкий – таких называют карандашами. Говорят, что он очень вкусный. Соседка-бабушка, которая тоже ловит на 16-й, говорит, что приходят покупатели прямо на пирс. Сарган продают поштучно по размеру: самый маленький – 12 гривень, побольше -16, и так далее. Средние и крупные экземпляры попадаются редко. Ловят саргана на живую феринку. У пирса ее полно – поднимают подъемником-«пауком». Также ловят на морского червя на спиннинг со скользящим поплавком или на специальную снасть с бомбардой – утяжеленным поплавком. Ставрида сейчас ловится мелкая – намного мельче той, что ловилась в 80-е годы. Потом ее очень долго не было совсем. Появилась она не так давно. И стоит сейчас эта мелочь 150 гривень за килограмм.

Мы с мужем любим ловить бычка на поплавок. Я покупаю вареного рачка – он не слетает с крючка. Снасть – скользящий поплавок, чтобы было меньше зацепов. Ведь бычок сидит в камнях – приходится бросать туда, где каменистое дно. И сидишь себе на солнышке, получаешь удовольствие. Не нужно суетиться с фериной – чтобы ее поймать для ловли саргана. Постоянно подтягивать снасти, подергивать самодур – чтобы поймать ставриду. Другими словами, рыбалка на саргана и ставриду – так называемая, трудовая, а на бычка – это классный отдых.

***

В общем, останетесь без улова – отправляйтесь на Привоз. И уж точно – рыба будет!

Ранее “Одесская Жизнь” писала, что в мае к одесскому побережью подошли косяки ставриды. Этого момента с нетерпением ждут местные рыбаки. Из-за прохладной погоды в этом году приход ставриды задержался.

Читайте также, что говорили об осенней рыбалке одесские рыбаки год назад: Рыбалка в Одессе – ловим ставриду, камбалу и глось

Еще по теме: Рыбалка в Одессе – как поймать бычка, саргана и кефаль

Фото Геннадия Сульдина