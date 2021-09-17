Новости Одессы и Одесской области

У одесских рыбаков начался “урожайный” сезон: как идет рыбка

У одесских рыбаков начался “урожайный” сезон: как идет рыбка

В сентябре для пляжников в Одессе – «бархатный» сезон. А для рыбаков – «урожайный» сезон  морской рыбалки. В это время у одесских берегов можно поймать бычка и кефаль, ставриду и саргана.

Подписаться

И мало ли, что кто-то говорит, что в нашем море уже ловить нечего. Одесский анекдот не даст соврать: «Мама, жарьте. Рыба будет!» Впечатлениями о сентябрьской рыбалке делятся одесситы.

Геннадий –   Мы вышли на лодке в море на закате. Потом два часа пролетели как одно мгновение. Ставрида клевала, як скажена. Половина забросов приносила не одну, а две-три рыбы. Экипаж лодки не пил воду, не курил и даже не купался в море! Все трое сосредоточенно таскали ставриду, на каждом забросе снасти изредка комментируя поклевки, упитанность ставрид и качество самодуров. Вечер подарил нам по пару кило ставриды. Попалась в этом сезоне и первая черноморская  селедка.

Владимир – Ловятся сейчас, в основном, ставрида, сарган, кефаль. Сарган достаточно мелкий по сравнению с прошлым сезоном – 30-35 см. В прошлом году – 40-45 см. Кефаль ловится успешно. Но раз на раз не приходится – сегодня 10 штук, завтра – 3. Ловлю с берега в Черноморке, Совиньоне – заброс на 80-100 метров. А бычка и ставриду – на весельной лодке на расстоянии 1 км от берега. Обитает бычок в каменистых грядах, и потому ловить его  желательно с эхолотом. Ставрида по сравнению с августом ловится меньше – если раньше было пять-семь рыб на заброс, то сейчас – одна-две. В прошлом сезоне ловился луфарь. Сейчас на самодур попадаются единичные экземпляры. Хотя кормовая база для луфаря есть: ферина, анчоус, мелкая ставрида.

Диана – В конце августа – сентябре хорошо ловится вся одесская рыба. Правда, только не в прозрачной воде. Я ловлю на 16 станции Большого Фонтана, но была на разведке и на 10-й.  На днях за два часа поймала 16 бычков – 650 г, взвешивала! Сарган, как правило, мелкий – таких называют карандашами. Говорят, что он очень вкусный. Соседка-бабушка, которая тоже ловит на 16-й, говорит, что приходят покупатели прямо на пирс. Сарган продают поштучно по размеру: самый маленький – 12 гривень, побольше -16, и так далее. Средние и крупные экземпляры попадаются редко. Ловят саргана на живую феринку. У пирса ее полно – поднимают подъемником-«пауком». Также ловят на морского червя на спиннинг со скользящим поплавком или на специальную снасть с бомбардой – утяжеленным поплавком. Ставрида сейчас ловится мелкая – намного мельче той, что ловилась в 80-е годы. Потом ее очень долго не было совсем. Появилась она не так давно. И стоит сейчас эта мелочь 150 гривень за килограмм.

Мы с мужем любим ловить бычка на поплавок. Я покупаю вареного рачка – он не слетает с крючка. Снасть – скользящий поплавок, чтобы было меньше зацепов. Ведь бычок сидит в камнях – приходится бросать туда, где каменистое дно. И сидишь себе на солнышке, получаешь удовольствие. Не нужно суетиться с фериной – чтобы ее поймать для ловли саргана. Постоянно подтягивать снасти, подергивать  самодур – чтобы поймать ставриду. Другими словами, рыбалка на саргана и ставриду – так называемая, трудовая, а на бычка – это классный отдых.

***

В общем, останетесь без улова – отправляйтесь на Привоз. И уж точно – рыба будет!

Ранее “Одесская Жизнь” писала, что в мае к одесскому побережью подошли косяки ставриды. Этого момента с нетерпением ждут местные рыбаки. Из-за прохладной погоды в этом году приход ставриды задержался.

Читайте также, что говорили об осенней рыбалке одесские рыбаки год назад: Рыбалка в Одессе – ловим ставриду, камбалу и глось

ставрида

Еще по теме: Рыбалка в Одессе – как поймать бычка, саргана и кефаль

Фото Геннадия Сульдина

 

 

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить