Творческий вечер Эдгара Винницкого в Одессе

Не первый год Эдгар Винницкий разъезжает по городам и дарит людям мир, гармонию и вдохновение. Если раньше это были песни, то последние полтора года он разукрашивал тишину улиц поэзией.

То, что настоящее, неизбежно становится востребованным. Всё больше и больше людей хотят живьём и воочию увидеть это волшебство. Как полёт мысли масштабируется, так масштабируются и площадки. Но Эдгар всё равно остаётся истинным и искренним: по-прежнему, несмотря на выступление на «Голос», «TedX» и выход уже второй книги, продолжает делиться открытостью с людьми просто на улице.

“Друзья! Вот-вот станет прохладнее на улице, но никак не в сердцах. Предлагаю нам собраться для уютного вечера в начале декабря! Уверен, всё происходит вовремя и масштабирование этих мероприятий — прямое тому доказательство… Всё что нужно делать, это — делать! Обожаю эту жизнь!”

Эта лёгкая простота находит отклик в недрах каждого, кто сталкивается с его творчеством, а глубина поражает умы: как в таком возрасте удалось так нырнуть? Многие авторитетные люди в сфере искусства уже пророчат ему места в рядах классиков. На вопрос: «Как ты ко всему этому пришёл?» Эдгар отвечает : «Я никуда не уходил».

Вдохновение — вот что ощущается от присутствия на его перформансах. Каким-то невероятным образом ему удаётся при помощи слов и рифм касаться самой сердцевины зерна любого и убирать наслоения, что с годами ограничили бескрайнюю суть. Автор утверждает, что вдохновение – это наше базовое состояние. Он всего-навсего позволяет ему вновь заполнить все каналы слышащего.

Оказавшись на этом мероприятии, вы не только гарантируете себе мурашки от великолепного исполнения и неожиданности идей, но и возвращение к своим базовым настройкам, в режим вдохновлённого ребёнка. Это вдохновение станет трамплином для новых свершений в любой из сфер жизни.

До и после выступления также будет возможность обзавестись книгами автора с его персональным автографом. Эти книги — беспрецедентный случай в истории поэзии. Перед каждым стихотворением есть QR-код, сканируя который читатель слышит поэзию в исполнении автора.

Подробнее: pokolenie.otkritih.com.

Дата мероприятия в Одессе – 9 декабря в Филармонии

Приобрести билеты можно по ссылке https://magicbox.agency/poster/tvorcheskij-vecher-edgara-vinnitskogo-3/

Эдгар безмерно открыт к своим слушателям и найдёт минутку для любого желающего.

Всё начинается с вдохновения.