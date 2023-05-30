«Тройной рельс»: 89 лет назад в Одессе открыли первую такую трамвайную линию

30 мая 1934 года в Одессе вступила в эксплуатацию первая ширококолейная линия трамвая. Это был 29-й маршрут, на линии которого курсировали семь моторных вагонов с прицепами.

Сначала, когда в Одессе только начиналось трамвайное движение, для первых одесских вагонов была построена узкая колея, которая соответствовала европейским стандартам — 1000 миллиметров. В 1930-е годы трамвайные пути стали заменять широкой колеей — 1524 миллиметра. Но это не была прихоть городских властей, для этого существовали серьезные причины.

Во-первых, в Одессу из Европы перестали поступать узкоколейные трамваи. Они совершенно не подходили для ширококолейной линии, часто сходили с рельсов и попадали в аварии. Во-вторых, все трамвайные вагоны стали строить на железнодорожных заводах и рассчитаны они были на ширококолейные пути. Такое решение было принято еще после Первой мировой войны — унифицировать трамвайную колею так, чтобы в случае необходимости в город по трамвайным рельсам мог заехать бронепоезд.

Первая ширококолейка в Одессе появилась на Люстдорфской дороге еще в 1930-е годы. А полностью с узкой на широкую колею Одесса стала переходить через два десятка лет. Именно в то время и появилось загадочное словосочетание «тройной рельс». Так называли трамвайные пути, по которым могли пройти любые вагоны, — у них одновременно была и узкая, и широкая колея.

Сначала широкая колея была проложена на Ближних Мельницах, в Ульяновку и Люстдорф, а общая длина новой трассы составляла 31 километр. Конечная остановка трамваев находилась на Куликовом поле, где одновременно сходились линии широкой колеи на Фонтан, узкой колеи с Фонтана и служебные пути, которые представляли собой тот самый «тройной рельс».

Источники: grad.ua, uc.od.ua, traffic.od.ua

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