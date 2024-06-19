В Одесской области можно заказать бесплатный тест на ВИЧ по почте: как это работает?

Чтобы получить оральный тест на ВИЧ «OraQuick», нужно заполнить форму. После этого работники ОО «Альтернатива» отправят тест Новой почтой. Тест и услуги почты – бесплатные для получателей.

Протестироваться могут люди, которые:

употребляют или употребляли инъекционные наркотики;

партнеры людей, употребляющих или употребляющих инъекционные наркотики;

имели незащищенный секс с партнерами, чей ВИЧ-статус неизвестен;

являются партнерами людей с положительным ВИЧ-статусом.

– Пожалуй, ни для кого не будет открытием, что самое главное, о чем должен заботиться каждый человек, – это собственное здоровье. Несмотря на то, что тестирование конфиденциально, есть люди, которые боятся тестироваться по разным причинам. Именно поэтому мы разработали программу отправки оральных тестов на ВИЧ по почте, – рассказывает куратор проекта ОО «Альтернатива» Анастасия Дьячковская.

OraQuick – это оральный тест на ВИЧ, который имеет 99% точности при соблюдении инструкции. Его особенность состоит в том, что для проведения теста нужна слюна, а не кровь. Перед самотестированием на ВИЧ необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией, чтобы правильно сделать тест и интерпретировать результат. В частности, за 30 минут перед тестированием нужно:

воздержаться от еды, ничего не пить, не использовать средства для ухода за полостью рта (не чистить зубы, не использовать ополаскиватели);

снять зубные протезы или другие средства, блокирующие доступ к десне.

Чтобы получить результат, следует провести специальной лопаткой по деснам и делать все согласно инструкции. Также следует иметь под рукой телефон, чтобы зафиксировать время и при необходимости позвонить по телефону социальному работнику.

– Хочу акцентировать, что самотестирование с помощью орального теста рекомендуется делать не раньше чем через три месяца после того, как имели рискованное поведение или заметили симптомы инфицирования. Если сделать тест раньше, результат может быть ошибочным. Прежде всего, это связано с тем, что оральный тест OraQuick обнаруживает антитела к ВИЧ, а организму человека нужно до 3 месяцев, чтобы начать производить эти антитела в том количестве, которое выявляет тест-система, – отмечает Анастасия Дьячковская.

Напомним, что в пунктах тестирования ОО «Альтернатива» можно бесплатно и конфиденциально сделать тест на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С.

Пункты тестирования работают по адресам:

г. Одесса, ул. Химическая 1/27 – ОО «Альтернатива», запись по номерам: (093) 680-26-34, Татьяна; (096) 572-63-92, Олеся. График работы: пн-пт, 10:00-16:00;

пгт Великодолинское, запись по номеру: (073) 437-89-97, Сергей. График работы: пн-пт, 10:00-14:00.

Заказ системы самотестирования стал возможным благодаря внедрению проекта «Инновации для преодоления эпидемии ВИЧ», который в Одесском регионе реализует общественная организация «Альтернатива»