3 незаменимых совета, которые помогут домохозяйкам в быту

В доме блохи, цветы загнивают от плесени, а фен лежит без дела? Тогда держите три секрета опытных домохозяек – что с этим делать…
Фен в быту незаменим
Фен можно использовать не только для сушки волос или модной укладки. Этот полезный прибор может помочь в быту:
- нагреть этикетки или наклейки, чтобы удалить их без следов и остатков клея;
- убрать накапавший от свечи воск – он нагреется, станет мягче и его можно будет убрать обычной салфеткой;
- снять с обоев следы от восковых мелков;
- растянуть обувь, если набить ее старыми газетами и подержать под струей горячего воздуха;
- «погладить» одежду – если повесить ее на вешалку, побрызгать водой и обдуть феном;
- придать шоколадной глазури глянец, если направить на нее теплый воздух, а затем остудить.
Как бороться с плесенью в цветах?
Если в цветочном горшке образуется плесень, нужно пересадить растение в горшок поменьше или заменить верхний слой земли. При пересадке горшок необходимо промыть кипятком, просушить и насыпать на дно гравий или кусочки кирпича. Новую землю, даже из магазина, нужно хорошо прокалить, чтобы уничтожить микробы и споры плесени.
Поливать цветы желательно только отстоянной водой, а раз в месяц – с добавлением 1-2 капель лимонного сока на литр воды.
Как избавиться от блох
Сегодня существует множество средств для выведения блох, но если в доме есть животные и дети, химия может быть опасна для их здоровья. Поэтому можно применять щадящие народные способы:
- ковры и паласы посыпать сухой смесью соли и соды, и через несколько часов пропылесосить;
- вымыть пол слабым раствором скипидара или добавить в воду шампунь для животных от блох;
- обработать все помещения ультрафиолетовой лампой, избегая попадания ее лучей на животных и растения;
- регулярно вычесывать животных, чистить их спальные места и мягкую мебель.
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