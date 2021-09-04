3 незаменимых совета, которые помогут домохозяйкам в быту

В доме блохи, цветы загнивают от плесени, а фен лежит без дела? Тогда держите три секрета опытных домохозяек – что с этим делать…

Фен в быту незаменим

Фен можно использовать не только для сушки волос или модной укладки. Этот полезный прибор может помочь в быту:

нагреть этикетки или наклейки, чтобы удалить их без следов и остатков клея;

чтобы удалить их без следов и остатков клея; убрать накапавший от свечи воск – он нагреется, станет мягче и его можно будет убрать обычной салфеткой;

– он нагреется, станет мягче и его можно будет убрать обычной салфеткой; снять с обоев следы от восковых мелков;

растянуть обувь, если набить ее старыми газетами и подержать под струей горячего воздуха;

если набить ее старыми газетами и подержать под струей горячего воздуха; «погладить» одежду – если повесить ее на вешалку, побрызгать водой и обдуть феном;

– если повесить ее на вешалку, побрызгать водой и обдуть феном; придать шоколадной глазури глянец, если направить на нее теплый воздух, а затем остудить.

Как бороться с плесенью в цветах?

Если в цветочном горшке образуется плесень, нужно пересадить растение в горшок поменьше или заменить верхний слой земли. При пересадке горшок необходимо промыть кипятком, просушить и насыпать на дно гравий или кусочки кирпича. Новую землю, даже из магазина, нужно хорошо прокалить, чтобы уничтожить микробы и споры плесени.

Поливать цветы желательно только отстоянной водой, а раз в месяц – с добавлением 1-2 капель лимонного сока на литр воды.

Как избавиться от блох

Сегодня существует множество средств для выведения блох, но если в доме есть животные и дети, химия может быть опасна для их здоровья. Поэтому можно применять щадящие народные способы:

ковры и паласы посыпать сухой смесью соли и соды, и через несколько часов пропылесосить;

и через несколько часов пропылесосить; вымыть пол слабым раствором скипидара или добавить в воду шампунь для животных от блох;

или добавить в воду шампунь для животных от блох; обработать все помещения ультрафиолетовой лампой, избегая попадания ее лучей на животных и растения;

избегая попадания ее лучей на животных и растения; регулярно вычесывать животных, чистить их спальные места и мягкую мебель.

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