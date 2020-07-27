Моряки перейдут на электронную систему сдачи экзаменов

Скоро в Украине заработает электронная система сдачи экзаменов на подтверждение квалификации для моряков.

Такой метод должен помочь побороть коррупцию в сфере дипломирования моряков и сократить очереди на экзамены. Информацию о готовящемся проекте подтвердили в пресс-службе Морского и речного транспорта Украины.

Пока что идет разработка механизма внедрения. По задумке авторов, пройдя обучение в тренажерном центре, моряк будет сдавать компьютерный тест без квалификационных комиссий.

Однако сами моряки считают, что это лишь второстепенный вопрос и отвод внимания от более важной проблемы, на которой держится коррупционная система в отрасли.

Как сообщалось, в этом году в Одессе зафиксировали рекордное число желающих учиться в Военно-морском лицее.

Фото: Топкарго